РФ сбрасывает бомбы на собственную территорию: разведка Британия назвала причины

Инциденты с аварийными схождениями боеприпасов с российских самолетов на собственной территории означают системную проблему, представляющую угрозу для гражданского населения Российской Федерации.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

Британские разведчики вспомнили серию случаев сброса боеприпасов с летевших российских самолетов, чтобы запускать их по целям на территории Украины. В частности, 4 мая истребитель уронил ФАБ-500 над Белгородом. Местный губернатор рассказал, что в результате взрыва было повреждено 30 домов, 10 авто, а пять человек пострадали. Кроме того, 18 февраля появлялась информация о упавший неподалеку от Белгорода ФАБ-250. Тогда пришлось эвакуировать 150 человек.

Разведка Британии отмечает, что только за март-апрель 2024 года над Белгородской областью "потеряли" 20 боеприпасов.

"Данные случаи указывают на длительную несостоятельность России успешно применять боеприпасы по определенным целям. Такие ошибки приводят к разрушительным и летальным последствиям для российского населения", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 11 мая в России произошел "хлопок". Местные жители сообщили о "хлопке" в Курской и Белгородской областях.

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