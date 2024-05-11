В России снова "бавовна": дроны атаковали несколько областей – какие последствия

В России в ночь на 11 мая раздались взрывы. Местные жители сообщали о "бавовне" в Курской и Белгородской областях.

Как заявил губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков, под удар дронов попал поселок Пролетарский.

"В результате его падения с последующей детонацией на территорию сельскохозяйственного предприятия никто из мирных жителей не пострадал", – пишет Гладков.

На территории предприятия повреждены три здания и две единицы техники.

По данным местных пабликов, беспилотник упал на комбикормовый завод.

О последствиях атаки в Курской области пока неизвестно, однако Telegram-каналы распространили видео, на которых слышны звуки дронов.

Министерство обороны РФ продолжает отчитываться об "успешной работе ПВО". Там заявили, что в ночь на 11 мая был уничтожен "21 реактивный снаряд и 9 БПЛА над территорией Белгородской области, 7 БПЛА перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей".

Напомним, Медведев выступил с прямой ядерной угрозой двум странам Европы.

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