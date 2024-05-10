Медведев выступил с прямой ядерной угрозой двум странам Европы

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает ударом по территории Великобритании, если ракеты Storm Shadow будут атаковать Россию.

Об этом он написал в своем Telegram.

Медведев вспомнил, как сотрудничал с Дэвидом Кэмероном во времена его премьерства в Великобритании, и отметил, что тогда он не был русофобом.

“Да, середнячок, не больше. А сейчас? "Украинцы вы можете стрелять нашими ракетами, куда хотите". А мы — британцы — не боимся ничего, даже ядерного конфликта... Напрасно, дядюшка”, — написал заместитель председателя Совбеза РФ.

“Ведь Storm Shadow /SCALP-EG управляется не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами. При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев”, — добавил он, отметив, что РФ может атаковать ядерным оружием.

По словам Медведева, отработка ответа на удары по территории РФ британскими ракетами – цель запланированных ядерных учений.

Все эти слова он адресовал министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону, призвавшему бороться с Путиным до конца. В своем сообщении кремлевец отметил, что британцам не следует быть такими храбрыми и притворяться "крутыми", потому что это может вызвать определенные последствия.

Путинист не стеснялся в выражениях, назвав Кэмерон "дебилом его королевского величества".

“А по борьбе с Путиным. Другими словами, борьба с Россией. Нет у меня приличного ответа, кроме разве что одного. Дэвид – ты, того, аккуратнее”, – добавил Медведев.

Напомним, странам-союзницам по НАТО следует увеличить расходы на оборону. Ведь сдержанность Запада только стимулирует агрессоров, в частности Россию, к эскалации. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время выступления в Национальном центре кибербезопасности.

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