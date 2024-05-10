Мбаппе официально объявил, будет ли играть за ПСЖ в следующем сезоне

Звездный нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе покинет клуб по завершении текущего сезона.

25-летний француз анонсировал свой уход, опубликовав прощальное видеообращение в Twitter.

"Я всегда говорил, что поговорю с вами, когда придет время, и я хочу сказать вам, что это мой последний год в ПСЖ. Я не собираюсь продлевать свой контракт и через несколько недель завершу свое приключение.

Против "Тулузы" будет последний матч на "Парк де Пренс". Это много эмоций, много лет, в течение которых у меня был шанс и огромная честь быть частью крупнейшего клуба Франции, одного из лучших в мире. Мне позволили сюда прийти, расти как игрок, быть рядом с лучшими футболистами в истории, великими чемпионами. Встретить немало людей, вырасти как человек.

Это сложное решение, и я никогда не мог бы подумать, что будет так сложно объявить, что я покидаю свою страну, чемпионат Франции. Но я решил, что нуждаюсь в новом вызове после семи лет выступлений", – сказал Мбаппе.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, когда перешел из "Монако" за 180 миллионов евро. В общей сложности француз сыграл за парижан в 306 матчах, забил 255 голов и отдал 108 результативных передач.

В составе парижского клуба Килиан выиграл 6 чемпионатов Франции, по 3 национальных Кубка и Суперкубка, а также 2 Кубка французской лиги.

Ожидается, что новым клубом Мбаппе станет мадридский "Реал". Ранее СМИ сообщали, что форвард уже подписал контракт со "сливочными".

Напомним, в этом сезоне ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции и вышел в финал Кубка страны, где 25 мая сразится с "Лионом". Из Лиги чемпионов команда Луиса Энрике вылетела в полуфинале, уступив дортмундской "Боруссии".

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