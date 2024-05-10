Стал известен второй новичок УПЛ сезона-2024/25

Вслед за "Карпатами" повышение в классе выборол "Ингулец".

Петровский "Ингулец" досрочно обеспечил себе выход в украинскую Премьер-лигу (УПЛ) на сезон-2024/25.

Команда Владислава Лупашко разгромила "Агробизнес" со счетом 3:0 и за два тура до завершения чемпионата Первой лиги обеспечила себе повышение в классе.

"Ингулец" уже точно не опустится ниже второго места, поскольку его преимущество над "Левым берегом", который идет на третьей позиции, выросло до 12 очков. Так что следующий сезон петровцы проведут в элитном дивизионе.

Таким образом, "Ингулец" вернулся в УПЛ после годового отсутствия. Ранее клуб выступал в элите украинского футбола в сезонах 2020/21, 2021/22 и 2022/23.

"Ингулец" стал вторым новичком УПЛ сезона-2024/25. Ранее выход в высший дивизион чемпионата Украины оформили львовские "Карпаты", которые сыграют в элите впервые с сезона-2019/20.

Напомним, в элитный дивизион выходят два лучших клуба Первой лиги, а третья и четвертая команды сыграют с 13-м и 14-м местами УПЛ за право повышения в классе.

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