Долгожданное возвращение: "Карпаты" оформили выход в УПЛ

"Львы" сыграют в элитном дивизионе чемпионата Украины впервые с сезона-2019/20.

Львовские "Карпаты" проведут следующий сезон в украинской Премьер-лиге (УПЛ).

Подопечные Мирона Маркевича досрочно обеспечили себе прямую путевку в элитный дивизион благодаря победе над "Полтавой" (1:0) в 6-м туре чемпионской группы Первой лиги.

После 24 сыгранных матчей "зелено-белые" возглавляют турнирную таблицу Первой лиги, имея в своем активе 60 очков. "Львы" уже точно финишируют в топ-2, поэтому гарантировали себе выход в УПЛ.

За четыре тура до финиша команда Маркевича стала недостижимой для "Левого берега", который идет на третьей строчке Первой лиги с 46 пунктами и уже никак не сможет обойти львовский клуб. На втором месте находится "Ингулец" (55 баллов).

Отметим, что "Карпаты" сыграют в УПЛ впервые с сезона-2019/20.

Напомним, в элитный дивизион выходят два лучших клуба Первой лиги, а третья и четвертая команды сыграют с 13-м и 14-м местами УПЛ за право повышения в классе.

Читайте также:

"Динамо" в меньшинстве вырвало победу над "Днепром-1" и продолжило борьбу за чемпионство (видео)

"Минай" неожиданно разобрался с "Черноморцем" и поднялся с последнего места УПЛ (видео)

УПЛ: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица