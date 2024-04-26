Курс валют на 29 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

В понедельник доллар, евро и злотый немного подешевеют.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 29 апреля. Так, по сравнению с предыдущим банковским днем, пятницей 26 апреля, доллар, евро и злотый подешевеют. Падение курса всех трех валют будет незначительным и составит менее 10 копеек.

Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,60 (–7 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,44 (–8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,81 (–4 коп.)

Напомним, НБУ в ближайшее время планирует отменить ряд валютных ограничений, касающихся выплат по дивидендам бизнеса и импорту услуг.

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