Курс валют на 29 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

В понедельник доллар, евро и злотый немного подешевеют.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 29 апреля. Так, по сравнению с предыдущим банковским днем, пятницей 26 апреля, доллар, евро и злотый подешевеют. Падение курса всех трех валют будет незначительным и составит менее 10 копеек.
Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,60 (–7 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,44 (–8 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,81 (–4 коп.)
Напомним, НБУ в ближайшее время планирует отменить ряд валютных ограничений, касающихся выплат по дивидендам бизнеса и импорту услуг.
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