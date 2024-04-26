Курс валют на 26 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар и евро резко взлетели в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 26 апреля. Доллар стремительно вырос в цене — прибавил аж на 20 коп. Евро подскочил на 34 коп., а польский злотый – 9 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,67 грн (+20 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,52 грн (+34 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,85 грн (+9 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн

"ПУМБ" – 39,40-39,90 грн

"УкрСиббанк" – 39,35-39,90 грн

"Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн

"ПУМБ" – 42,30-42,90 грн

"УкрСиббанк" – 42,00-42,95 грн

"Укрэксимбанк" – 42,25-43,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,74-9,94 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,60-9,90 грн

Как сообщалось, НБУ в ближайшее время готовит отменить ряд валютных ограничений, касающихся выплат по дивидендам бизнеса и импорту услуг.

Читайте также: