Курс валют на 25 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 25 апреля. Доллар дальше теряет в цене – уменьшился еще на 11 коп. Евро потерял 8 коп., а польский злотый – 3 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,47 грн (-11 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,18 грн (- 8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,76 грн (-3 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,25-39,85 грн

"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн

"УкрСиббанк" – 39,35-39,90 грн

"Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,90-42,90 грн

"ПУМБ" – 42,40-43,00 грн

"УкрСиббанк" – 42,00-42,95 грн

"Укрэксимбанк" – 42,35-43,15 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,72-9,91 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,65-9,95 грн

Как сообщалось, эксперты прогнозируют, что к концу года стоимость американской валюты вырастет до 41,67 грн за доллар.

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