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Курс валют на 25 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 25 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на 25 апреля 2024 года. Фото: pixabay.com / Фото: pixabay.com

Валюта упала в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 25 апреля. Доллар дальше теряет в цене – уменьшился еще на 11 коп. Евро потерял 8 коп., а польский злотый – 3 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 39,47 грн (-11 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 42,18 грн (- 8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,76 грн (-3 коп.)

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 39,25-39,85 грн
  • "ПУМБ" – 39,50-39,99 грн
  • "УкрСиббанк" – 39,35-39,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,90-42,90 грн
  • "ПУМБ" – 42,40-43,00 грн
  • "УкрСиббанк" – 42,00-42,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 42,35-43,15 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,72-9,91 грн
  • "ПУМБ" – 9,40-9,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 9,65-9,95 грн

Как сообщалось, эксперты прогнозируют, что к концу года стоимость американской валюты вырастет до 41,67 грн за доллар.

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