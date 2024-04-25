Тариф на газ в Украине: сколько будет стоить кубометр с 1 мая

В апреле 2024 года истекает срок действия годового тарифа на газ для конечных потребителей, предложенного "Нафтогазом" и другими поставщиками. С мая текущий тариф останется неизменным: кубометр газа обойдется в 7,96 грн у ведущего поставщика.

Об этом пишет издание OBOZ.UA.

По данным издания, пока нет намерений увеличивать тарифы на газ. Несмотря на возможность повышения тарифов в рамках действующего законодательства, такие решения не будут приняты.

Почти 98% украинцев — клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и покупают природный газ по гарантированной цене 7,96 гривен за кубометр. Минимальную сумму за газ могут оплачивать вовремя погашающие задолженность за коммунальные услуги.

Как сообщают в "Нафтогаз", размер возможной скидки составляет 1%. Чтобы его получить, нужно с помощью онлайн-сервиса заплатить газ до 15 числа. То есть, если до 15 марта заплатить за газ, который вы использовали в феврале, то в платежке в апреле (за март) будет скидка в размере 1%.

Напомним:

В Украине за последний год произошло значительное увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Государственная служба статистики сообщила, что в среднем тарифы выросли на 13%.

В первую очередь, резко возросла цена на электроэнергию — тариф для потребителей увеличился на 69,7%, достигнув 2,64 гривны за кВт-ч. Ранее, к июню 2023 года, цены составляли 1,44 гривны за кВт-ч за потребление до 150 кВт-ч в месяц и 1,68 гривны за кВт-ч при условии большего объема потребления.

Кроме электроэнергии, подорожали услуги по уборке мусора (на 8,7%), управлению многоквартирными домами (на 2,7%), канализации (на 0,7%) и водоснабжению (на 0,8%).

Ранее стало известно, что в Украине должны повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду. В 2024 году украинцы платили за газ, горячую воду и тепло по тем же тарифам, что были и в прошлом году. Однако после отмены моратория, которая может произойти в 2025 году, повышения цен избежать не удастся.

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