В Польше заявили, что ночью ракета РФ упала в 15 км от их границы

Туск также упомянул атаку на Львовщину.

Ночью против 27 апреля одна из российских ракет, которыми РФ наносила удары по Украине, упала в 15 км от границы с Польшей

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в Сети Х.

"На Львовский район сегодня упали десятки бомб и ракет. Одна из них — в 15 км от нашей границы", — говорится в сообщении политика.

Кроме того, Туск подверг критике бывшего премьера Польши Матеуша Моравецкого за его "антиевропейскую стратегию".

"В настоящее время Моравецкий вырабатывает общую антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште. Глупость? Измена? И то, и то?", — подчеркнул действующий премьер Польши.

Как сообщалось, утром 27 апреля РФ ударила по Львовской области "Кинжалами". Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах.

Ночью в Украине дважды объявляли масштабную воздушную. Оккупационная армия выпустила 34 цели воздушного, наземного и морского базирования по Украине. В частности, РФ запустила "Кинжалы", "Калибры" и авиационные ракеты.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда назвал инциденты с ракетами агрессорки России провокацией. Такие действия Москвы грозят разжечь более широкую войну

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