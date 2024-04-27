В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога (карта)

В субботу, 27 апреля, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В частности, сирены раздаются в Киевской области, но не в столице.

Об этом стало известно с карты тревог и сообщения Воздушных сил.

"Ракетная опасность с северо-востока", — говорится в сообщении ВС. Кроме того, военные добавили, что ракета в Киевской области — курс юго-западный.

Актуальная карта воздушных тревог по состоянию на 13:30.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, в ночь на 27 апреля враг выпустил 34 цели воздушного, наземного и морского базирования по Украине. В частности, во время массированного удара армия РФ запустила "Кинжалы", "Калибры" и авиационные ракеты.

Российская армия во время массированного ракетного удара ночью 27 апреля была не без особенностей: враг использовали "Калибры", но не атаковал беспилотниками.

Читайте также: