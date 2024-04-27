У низці областей України оголошено повітряну тривогу (мапа)

У суботу, 27 квітня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Зокрема, сирени лунають на Київщині, але не в столиці.

Про це стало відомо з мапи тривог та повідомлення Повітряних сил.

"Ракетна небезпека з північного сходу", - йдеться у повідомленні ПС. Крім того, військові додали, що ракета на Київщині - курс південно-західний.

Актуальна мапа повітряних тривог станом на 13:30.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, вночі проти 27 квітня ворог випустив 34 цілі повітряного, наземного та морського базування по Україні. Зокрема, під час масованого удару армія РФ запустила "Кинджали", "Калібри" і авіаційні ракети.

Російська армія під час масованого ракетного удару вночі 27 квітня був не без особливостей: ворог використали "Калібри", але не атакував безпілотниками.

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