РФ вдарила по Львівській області "Кинджалами": сталися влучання ракет

У небі над регіоном ППО збила три крилаті ракети.

Вночі 27 квітня армія РФ масовано атакувала Львівську область крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал". Сталися влучання.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування", - наголосив керівник ОВА.

За словами Козицького, системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться. Наразі жертв, постраждалих та руйнувань житлової інфраструктури на Львівщині немає, додав він.

Козицький зауважив, що окупаційні війська атакували Львівщину під час повітряної тривоги, яка тривала від 03:58 до 06:02. Оборонці ПвК "Захід" збили три крилаті ракети.

Як повідомили у ДТЕК, цієї ночі РФ масовано атакувала чотири теплоелектростанції. Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено обладнання. За попередньою інформацією, є потерпілі.

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