Астрологічний прогноз на 26-27 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 19-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, – один із найскладніших у всьому місячному циклі. У цей час небажано ставати до нових починань, навіть якщо йдеться не про професійні, а про домашні справи: у будь-якому разі їхній результат буде прямо протилежним очікуваному. Від спілкування з людьми також слід відмовитися – конфліктів уникнути не вдасться.

Символ дня: Золоте павутиння.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: блакитний, волошковий.

Щасливе каміння дня: лабрадор, хризоліт, уваровіт.

За яку частину тіла відповідає: органи черевної порожнини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, тривають довго, але минають без наслідків.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися помірності, важливо також звести нанівець вживання шкідливих продуктів.

Стрижка дня: дні сприятливі для стрижки.

Дачні роботи дня: доглядаючи дерева і рослини, небажано чіпати коріння: якщо його травмувати, вони загинуть.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди, пов'язані з магічною силою вогню.

Сни дня: сни можуть розповісти про майбутнє, але важливо їх правильно розшифрувати.

Табу дня: не можна спілкуватися з людьми, які не вміють стримувати свої емоції.

Цитата дня: «Дозволь кожній помилці навчити тебе великого уроку: будь-який захід сонця – початок яскравого і великого світанку» (Шрі Чінмой).

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