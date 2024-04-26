Астрологический прогноз на 26-27 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 19-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, один из самых сложных во всем лунном месяце. В это время нежелательно приступать к новым начинаниям, даже если речь идет не о профессиональных, а о домашних делах: в любом случае их результат будет прямо противоположным ожидаемому. От общения с людьми также нужно оказаться – конфликтов избежать не удастся.

Символ дня: Золотая паутина.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой, лазурный, васильковый.

Счастливые камни дня: лабрадор, хризолит, уваровит.

За какую часть тела отвечает: органы брюшной полости.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время длятся долго, но проходят без последствий.

Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность, важно также свести на нет вредные продукты.

Стрижка дня: дни благоприятны для стрижки.

Дачные работы дня: ухаживая за деревьями и растениями, нежелательно трогать корни: если их травмировать, они погибнут.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, связанные с магической силой огня.

Сны дня: сны могут рассказать о будущем, но важно правильно их расшифровать.

Табу дня: нельзя общаться с людьми, не умеющими сдерживать свои эмоции.

Цитата дня: «Позволь каждой ошибке научить тебя великому уроку: любой закат – начало яркого и большого рассвета» (Шри Чинмой).

Читайте также: