Пасхальный календарь: когда покупать иву, печь паску и встречать Радоницу

Пасхальные праздники – один из важнейших периодов для верующих. А потому к ним всегда готовятся заранее. Мы подготовили для вас церковный пасхальный календарь, чтобы вы не упустили ни одного события.

27 апреля: Лазарева суббота

Лазарева суббота — событие, когда Церковь вспоминает о воскресении Иисусом Христом Лазаря на четвертый день после его смерти. Хотя все еще продолжается Великий пост, но верующие могут его немного ослабить. В частности, разрешается добавить в рацион рыбу (в том числе и икру), масло и вино.

28 апреля: Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

Вход Господень в Иерусалим — праздник, установленный в честь особого события в жизни Иисуса Христа, а именно его въезда в Иерусалим, который состоялся незадолго до распятия. Накануне верующие обязательно покупают ветку ивы, освящают ее, а затем хранят весь год в доме для защиты от бедствия. Также допускается ослабление поста – в рацион добавляют рыбные блюда.

29 апреля — 4 мая: Страстная неделя

Слово "страстный" вовсе не означает греховное в этом контексте. Его значение символизирует страдание Иисуса Христа перед распятием. Это заключительный этап Великого поста, во время которого в храмах вспоминают последние события из земной жизни Сына Божьего. Страстная неделя готовит верующих к самому светлому из всех праздников — Пасхе. Каждый день этой недели получает приставку "Страстный" или "Великий".

В Страстную неделю верующим нужно прийти на исповедь, чтобы очиститься от грехов, а затем причаститься. Также это строжайший период Великого поста, в некоторые дни верующие даже не потребляют ничего, кроме воды и хлеба.

2 мая: Чистый четверг

Чистый четверг считается одним из самых напряженных дней Страстной недели. Во время утреннего богослужения священники вспоминают об установлении Иисусом Христом Таинства Причастия. Это произошло во время Тайной Вечери, которую Спаситель провел со своими учениками. Вспоминают в этот день и подлость Иуды, которому предложили 30 серебряных монет (стоимость раба того времени) за то, что он выдаст фарисеям Христа.

Также обязательно читают 12 евангельских отрывков о молитве Иисуса в Гефсиманском саду, о поцелуе Иуды, о пути на Голгофу и Распятие. Во время этого чтения верующие стоят с зажженными свечами, которые нужно донести до них домой.

В Чистый четверг верующие начинают печь паску, а также приготовить большинство блюд на праздничный стол, в частности, красят яйца.

3 мая: Страстная пятница

Пасхальный календарь: основные даты / Фото: Unsplash

Страстная пятница считается самым печальным днем Пасхального календаря, ведь именно в этот день состоялось Распятие Иисуса Христа, а затем и его Крестная смерть. Иисус пережил шесть долгих и мучительных часов на Кресте. В Евангелии описано, что Его Крестная смерть произошла в 9 часов (это примерно три часа дня по нашему времени). Поэтому в 2 часа с алтаря в центр храмов выносят Плащаницу (икона с изображением тела Спасителя). В этот день верующие стараются не есть до вынесения Плащаницы.

4 мая: Страстная суббота

Священники во время Божественной литургии переодеваются в белые одежды, что означает момент, когда Иисус Христос Своей Смертью аннулировал неотвратимость человеческой смертности. Так и говорят "Смертью смерть попрала". Также в Страстную субботу проходит освящение куличей, яиц, мяса, которые после пасхальной службы появятся на праздничном столе.

5 мая: Пасха

Пасха или Светлое Христово Воскресение – один из важнейших праздников в церковном календаре. Праздничная пасхальная служба начинается еще в ночь на воскресенье, хотя в условиях военного положения она будет проводиться без прихожан в храмах.

Во время службы проходит Крестный ход вокруг храма, сопровождающийся пасхальным перезвоном. Всю следующую неделю после Пасхи называется "Светлой". В этот период не принято ходить на кладбище.

6 — 11 мая: Светлая неделя

В этот период верующие приветствуют друг друга фразой "Христос Воскрес!", на которую отвечают "Поистине Воскрес!". Большой пост отменяется.

14 мая: Радоница

Радоница – это специальный поминальный день после Пасхи, когда верующие идут на кладбище, чтобы вспомнить о усопших. Несут кусочки кулича, мясо, садятся у могил и проводят праздничный обед. Также могилы украшают свежими цветами.

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