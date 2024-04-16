Когда Лазарева суббота в 2024 году: дата, традиции, что можно и нельзя делать

Лазарева суббота — особый день для верующих, когда в церкви вспоминают об одном из самых главных чудес, совершенных Иисусом Христом.

Что значит Лазарева суббота: в чем суть праздника

Этот день получил свое название по имени друга Иисуса Христа – Лазаря. Его история описана в Священном Писании. Лазарь вместе со своими сестрами Марией и Марфой жил в небольшой деревне Вифания, рядом с Иерусалимом. В их дом часто наведывался Иисус. Как-то Лазарь сильно заболел и Спаситель получил об этом известие. Христос сразу отправился в Вифанию, однако Лазарь не смог дождаться своего друга и умер.

Через четыре дня после смерти Лазаря в Вифанию прибыл Иисус Христос. Ему рассказали о смерти Его друга, поэтому он пошел в гробницу и там искренне заплакал. Затем Спаситель велел убрать камень, закрывавший вход в гробницу, и сказал: "Лазарь! Иди прочь". Случилось чудо: из пещеры вышел покойник в погребальных пеленах и платком на лице.

Случилось это именно в субботу, поэтому этот день у верующих называется Лазарева суббота. Это событие показывает, что все верующие могут получить от Господа надежду на спасение и жизнь вечную.

После чудесного воскресения Лазарь прожил еще 30 лет. Он даже занимал должность епископа на Кипре. О чуде, которое сотворил Иисус Христос, рассказывали люди и речь об этом быстро распространилась. Поэтому, когда Спаситель въехал на ослике в Иерусалим, его чтили и встречали с радостью. А вот иудейские первосвященники были напуганы и думали, как погубить Христа.

Когда будем праздновать Лазареву субботу в 2024 году

Что можно и нельзя делать в субботу Лазареву / Фото: Unsplash

Лазарева суббота не имеет определенной даты, то есть это переходный праздник, привязанный к празднованию Пасхи. Оно всегда приходится на шестую неделю Великого поста. В 2024 году у верующих восточного обряда Великий пост начался 18 марта, поэтому Лазарева суббота приходится на 27 апреля.

Что можно и нельзя делать в субботу Лазареву

У Церкви нет определенных предписаний или запретов, касающихся конкретно этого праздника. Однако, как и в другие большие церковные даты, следует отложить на потом некоторые дела.

В частности, в Лазареву субботу нельзя:

стирать, убирать;

вышивать, шить, вязать;

мыть окна, пол;

заниматься огородными делами;

заниматься тяжелым физическим трудом.

Следует также воздержаться от определенных блюд, ведь все еще продолжается Великий пост. Хотя в Лазареву субботу возможны определенные послабления правил. Так, например, разрешается употреблять горячую пищу с маслом, вином, рыбой (она является обязательным символом Иисуса Христа и новой жизни). Нельзя устраивать громких гуляний, развлечений, веселья.

В субботу Лазарю верующим рекомендовано сходить в церковь, где проводятся торжественные богослужения, помолиться за исцеление от болезней и укрепление здоровья, освятить вербовые ветви (на следующий день Вербное воскресенье — еще один важный церковный праздник).

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