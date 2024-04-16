Коли Лазарева субота 2024 року: дата, традиції, що можна і не можна робити

Лазарева субота — особливий день для вірян, коли в церкві згадують про одне з найголовніших чудес, що були здійснені Ісусом Христом.

Що означає Лазарева субота: в чому суть свята

Цей день отримав свою назву за іменем друга Ісуса Христа — Лазаря. Його історія описана у Святому Письмі. Лазар разом зі своїми сестрами Марією і Марфою жив в невеликому селі Віфанія, що поряд з Єрусалимом. До їхньої оселі часто навідувався Ісус. Якось Лазар сильно захворів і Спаситель отримав про це звістку. Христос відразу вирушив до Віфанії, однак Лазар не зміг дочекатися свого друга і помер.

Через чотири дні після смерті Лазаря до Віфанії прибув Ісус Христос. Йому розповіли про смерть Його друга, тому він пішов до гробниці і там щиро заплакав. Потім Спаситель звелів прибрати камінь, який закривав вхід до гробниці, і промовив: "Лазар! Іди геть". Сталося чудо: з печери вийшов небіжчик в похоронних пеленах та хусткою на обличчі.

Сталося це саме у суботу, тому цей день у вірян називається Лазарева субота. Ця подія показує, що всі віряни можуть отримати від Господа надію на спасіння та вічне життя.

Після чудесного воскресіння Лазар прожив ще 30 років. Він навіть займав посаду єпископа на Кіпрі. Про диво, яке сотворив Ісус Христос, розповідали люди і мова про це швидко поширилася. Тому, коли Спаситель в'їхав на ослику до Єрусалима, його вельми шанували і зустрічали з радістю. А ось іудейські первосвященники були налякані і думали, як погубити Христа.

Коли будемо святкувати Лазареву суботу 2024 року

Що можна і не можна робити в Лазареву суботу / Фото: Unsplash

Лазарева субота не має визначеної дати, тобто це перехідне свято, яке прив'язане до святкування Великодня. Воно завжди припадає на шостий тиждень Великого посту. 2024 року у вірян східного обряду Великий піст розпочався 18 березня, а тому Лазарева субота припадає на 27 квітня.

Що можна і не можна робити в Лазареву суботу

Церква не має певних приписів чи заборон, які стосуються конкретно цього свята. Однак, як і в інші великі церковні дати слід відкласти на потім деякі справи.

Зокрема, в Лазареву суботу не можна:

прати, прибирати;

вишивати, шити, в'язати;

мити вікна, підлогу;

займатися городніми справами;

займатися важкою фізичною працею.

Слід також утриматися від певних страв, адже все ще триває Великий піст. Хоча в Лазареву суботу можливі певні послаблення правил. Так, наприклад, дозволяється вживати гарячу їжу з олією, вино, рибу (вона є обов'язковим символом Ісуса Христа та нового життя). Не можна влаштовувати гучних гулянь, розваг, веселощів.

У Лазареву суботу вірянам рекомендовано сходити до церкви, де проводяться урочисті богослужіння, помолитися за зцілення від хвороб та зміцнення здоров'я, освятити вербові гілки (наступного дня Вербна неділя — ще одне важливе церковне свято).

Читайте також: