Відома українська акторка вперше виходить заміж і похизувалася обручкою

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко", акторка Дар'я Баріхашвілі заручилася зі своїм обранцем, актором Сергієм Пономаренком.

Щасливою звісткою Дар'я поділилася в Instagram. Вона опублікувала низку атмосферних фото з дня, коли Роман покликав її заміж. На зображенні пара цілується і постає на мальовничі долині на тлі водойми. До слова, романтичне освідчення відбулося під час відпочинку закоханих на Київщині.

Дар'я Баріхашвілі. Фото: Instagram Дар'ї Баріхашвілі

Дар'я Баріхашвілі з чоловіком. Фото: Instagram Дар'ї Баріхашвілі

Дар'я Баріхашвілі з чоловіком. Фото: Instagram Дар'ї Баріхашвілі

"Найщасливіший день у моєму житті", - підписала кадри Баріхашвілі.

Дар'я Баріхашвілі з чоловіком. Фото: Instagram Дар'ї Баріхашвілі

Після заручин 31-річна акторка похизувалася каблучкою і показала, як під час важливого моменту в її житті вона не могла стримати сліз і довго приходила до тями, розглядаючи прикрасу.

Дар'я Баріхашвілі. Фото: Instagram Дар'ї Баріхашвілі

Дар'я Баріхашвілі. Фото: Instagram Дар'ї Баріхашвілі

У коментарях юзери поквапилися вітати закоханих і побажали їм щастя:

"Ура! Дуже рада за вас" – Катерина Кузнєцова

Боже, вітаю вас. Це мабуть для кожної дівчини найочікуваніший день

Клас, я вас вітаю! Будьте щасливими! Палкого кохання, ніжності та взаєморозуміння! Підтримки та опори один одному! Дуже за вас тішусь!

Неймовірно! Дашунь, будьте щасливі

Зазначимо, Дар'я та Сергій разом вже понад 10 років. Пара познайомилася ще за часів навчання в одному університеті.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анастасія Зюркалова, відома роллю в "Аврорі", вперше розповіла про свого бойфренда-іноземця, якого зустріла в Канаді.

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