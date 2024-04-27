Відома українська акторка вперше виходить заміж і похизувалася обручкою

Дар'я Баріхашвілі показала, як їй освідчувався коханий.
Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко", акторка Дар'я Баріхашвілі заручилася зі своїм обранцем, актором Сергієм Пономаренком.
Щасливою звісткою Дар'я поділилася в Instagram. Вона опублікувала низку атмосферних фото з дня, коли Роман покликав її заміж. На зображенні пара цілується і постає на мальовничі долині на тлі водойми. До слова, романтичне освідчення відбулося під час відпочинку закоханих на Київщині.
"Найщасливіший день у моєму житті", - підписала кадри Баріхашвілі.
Після заручин 31-річна акторка похизувалася каблучкою і показала, як під час важливого моменту в її житті вона не могла стримати сліз і довго приходила до тями, розглядаючи прикрасу.
У коментарях юзери поквапилися вітати закоханих і побажали їм щастя:
- "Ура! Дуже рада за вас" – Катерина Кузнєцова
- Боже, вітаю вас. Це мабуть для кожної дівчини найочікуваніший день
- Клас, я вас вітаю! Будьте щасливими! Палкого кохання, ніжності та взаєморозуміння! Підтримки та опори один одному! Дуже за вас тішусь!
- Неймовірно! Дашунь, будьте щасливі
Зазначимо, Дар'я та Сергій разом вже понад 10 років. Пара познайомилася ще за часів навчання в одному університеті.
Нагадаємо, нещодавно акторка Анастасія Зюркалова, відома роллю в "Аврорі", вперше розповіла про свого бойфренда-іноземця, якого зустріла в Канаді.
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