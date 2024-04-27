Как Путин собирает союзников для противостояния Западу – отчет ISW

По мнению аналитиков, РФ, Китай, Иран и КНДР хотят публично продемонстрировать свое военное и политическое сотрудничество в своей конкуренции и противостоянии с Западом.

Публичные встречи между официальными лицами из России, Беларуси, Китая (КНР), Ирана и Северной Кореи резко возросли в последние дни.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Зафиксировано как минимум 10 двусторонних встреч высокого уровня между 22 и 26 апреля, что подчеркивает углубление многостороннего партнерства этих стран. По мнению аналитиков, государства углубляют партнерство, чтобы противостоять Западу.

Так, 26 апреля министр обороны страны-агрессорки России Сергей Шойгу принял участие во встрече министров обороны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, Казахстан. На полях встречи Шойгу встретился с министром национальной обороны КНР Донг Чжуном и подчеркнул "беспрецедентный" уровень российско-китайских отношений. Шойгу также встретился с министром обороны Ирана и заявил, что Россия готова расширять российско-иранское военное и военно-техническое сотрудничество.

Министры обороны КНР и Ирана также провели двустороннюю встречу и призвали к усилению китайско-иранского сотрудничества, в частности, в оборонной и военной сферах.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин также встретился с министрами обороны КНР и Ирана. Заседание ШОС 26 апреля – первое заседание ШОС для Ирана как страны-члена после присоединения к организации в июле 2023 года.

В ISW отмечают, что встречи ШОС являются лишь последними в серии двусторонних встреч между Россией, Беларусью, КНР, Ираном и Северной Кореей.

"Хотя детали и результаты этих разнообразных двусторонних встреч непонятны, явное увеличение их количества и частоты заметно и демонстрирует растущее желание группы публично продемонстрировать свое военное и политическое сотрудничество в своей конкуренции и противостоянии с Западом", — отмечают аналитики.

Ранее глава МИД Китая заявил, что в отношениях с Соединенными Штатами Америки нарастают проблемы, ведь Вашингтон угрожает Пекину санкциями из-за поддержки агрессорки России.

Читайте также ведущие новости дня: