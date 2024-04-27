В Днепре раздались взрывы (фото)

В субботу, 27 апреля, в Днепре прогремели взрывы. В области в 10:42 была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные телеграмм-каналы и медиа.

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Телеграмм-канал "Днепр Оперативный" сообщил, что после взрывов наблюдается задымление.

После взрывов в Днепре виден столб дыма. Фото: "Днепр Оперативный".

Заметим, что в ряде областей на юге, востоке и севере объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения с северо-востока.

Напомним, ночью 27 апреля армия РФ запустила "Кинжалы", "Калибры" и авиационные ракеты. В общей сложности враг выпустил 34 цели воздушного, наземного и морского базирования.

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