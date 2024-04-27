У Дніпрі пролунали вибухи (фото)

У суботу, 27 квітня, у Дніпрі пролунали вибухи. В області о 10:42 було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та медіа.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Телеграм-канал "Дніпро Оперативний" повідомив, що після вибухів спостерігається задимлення.

Після вибухів у Дніпрі видно стовп диму. Фото: "Дніпро Оперативний".

Зауважимо, що у низці областей на півдні, сході та півночі оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння з з північного сходу.

Нагадаємо, вночі 27 квітня армія РФ запустила "Кинджали", "Калібри" і авіаційні ракети. Загалом ворог випустив 34 цілі повітряного, наземного та морського базування.

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