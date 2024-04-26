Битва за Часов Яр: чем опасен захват оккупантами города

Россияне нацелились на Часов Яр в Донецкой области и готовы нести огромные потери в попытке оккупировать город. Они бросают в бой толпы солдат и многие техники, однако дополнительные поставки военной помощи могут позволить отстоять город, поскольку его падение приведет к неприятным последствиям.

Об этом пишет издание The New York Times.

За Часовым Яром находится ряд городов, имеющих большое значение для Украины на восточном театре боевых действий.

Краматорск, Славянск, Покровск и другие – это не просто важные оборонные бастионы, но и места, где проживают сотни тысяч гражданских. Кроме того, там расположены важные оборонные и промышленные предприятия, производящие оружие.

"Если Часов Яр упадет, некоторые из этих населенных пунктов окажутся в пределах досягаемости российской артиллерии. Россия неоднократно демонстрировала, что она может сделать, когда населенный пункт попадает в зону досягаемости его оружия – уничтожить местную промышленность, разрушить критическую инфраструктуру и сделать некогда мирные города непригодными" для жизни", – пишет газета.

"Российский контроль над Часов Яром поставил бы под угрозу Константиновку. Это – главный узел поставок ВСУ на востоке и он расположен недалеко от Часового Яра. Железная дорога Константиновки является "хребтом украинских поставок и поддержки. Поэтому бои за сам Часовой Яр будут длительными и жестокими", — отмечает издание.

Напомним, российская оккупационная армия пытается штурмовать в районе Часового Яра. Враг привлекает авиацию, артиллерию и БПЛА оперативно-тактического уровня.

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