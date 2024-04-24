Битва за Часов Яр: чем опасна потеря контроля над городом — WSJ

Пока украинские войска в Часовом Яру ждут оружия, бомбы уничтожают любое укрытие, а беспилотники со взрывчаткой поражают все, что двигается.

Украинские войска, значительно уступающие российским по численности и вооружению, пытаются удержать Часов Яр достаточно долго, чтобы дождаться свежего оружия из США. Расположенный на холме над Бахмутом, Часов Яр является ценным стратегическим призом.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Если Украина потеряет город, то враг получит огневой контроль над Дружковкой, Краматорском и Константиновкой.

Ситуация изнурительная

Но ситуация вокруг Часового Яра для украинских войск изнурительна.

“На каждый артиллерийский снаряд, выпущенный Украиной, Россия выпускает 10, и солдаты говорят, что соотношение становится все хуже. На линии фронта, пролегающей по полям и селам восточнее Времен Яра, россияне несут тяжелые потери, но неуклонно продвигаются вперед. Внутри города Москва уничтожает здания, в которых могли бы укрыться украинцы, используя ту же стратегию, которую Россия применила в Бахмуте, за исключением того, что планерные бомбы позволяют им делать это гораздо быстрее в Часовом Яру”, — пишет издание.

Какие проблемы оружие США может не решить

Украинские командиры говорят, что они все еще могут удерживать россиян и оружие от США даст Украине больше шансов удержать свою территорию. В то же время , ВСУ сталкиваются с другими проблемами, которые американская помощь не может решить.

Украинские войска истощены после месяцев непрерывных боев, и Киеву не хватает людей, которых можно было бы отправить на их место. Следовательно, пребывание на боевых позициях, которое должно длиться пять дней, может длиться 10 или 15 дней.

“За это время у солдат иногда заканчиваются еда, вода и медикаменты. Боевые беспилотники охотятся за транспортными средствами, перевозящими материальную часть и свежим пополнением на передовую. Солдаты с излечимыми ранениями умирают, ожидая эвакуацию на днях, потому что никто не может до них добраться”, — пишет WSJ.

"Даже наши командиры находятся на позициях вместе с нами, потому что у нас не хватает людей", — говорит один из бойцов.

Кроме того, небо над городом наполнено русскими беспилотниками. Военные машины, работающие вокруг Часового Яра, оборудованы средствами РЭБ. Несмотря на это, машины останавливаются в нескольких километрах от линии фронта, чтобы взорвать солдат, которые пробираются туда пешком, унося провизию на спине, пишет WSJ.

Недостает артиллерии

“Украинцы имеют собственную армию беспилотников, что также усложнило для россиян пополнение запасов и эвакуацию раненых. Но Украине не хватает артиллерии, которая может нанести гораздо больший вред, чем дроны. Один 50-летний водитель эвакуации с позывным "Чижик" рассказал, что когда он едет на передовую, чтобы унести раненых, он по рации спрашивает артиллерийское прикрытие. Часто, по его словам, ответ "нет". "Они говорят: "Извините, у нас мало снарядов"”, — пишет издание.

В то же время, украинские военные, командиры и штурмовики говорят, что многие из этих проблем будут решены после пополнения запасов артиллерийских боеприпасов. По их словам, при условии большего артиллерийского прикрытия они также будут нести меньшие потери, что поможет уменьшить дефицит живой силы.

Напомним, на направление Часового Яра враг бросил свои наиболее боеспособные подразделения. Речь идет о десантно-штурмовых войсках.

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