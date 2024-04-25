Бои в Часовом Яру: в ВСУ рассказали о попытках РФ окружить город

Войска РФ продолжают штурмовать украинские позиции в районе Часового Яра Донецкой области. Впрочем, успеха враг не имеет.

Об этом сообщил глава прессслужбы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников.

"Они не могут окружить Часов Яр с флангов, поэтому пытаются штурмовать его в лоб. Им очень мешают Клищиевка и Андреевка, здесь мы можем наблюдать их штурмы. Они пытаются давить на тех направлениях, которые они считают для себя приоритетными и считают их наиболее успешными для себя", — рассказал Калашников.

Оккупанты значительно увеличили количество использования управляемых авиабомб в этом направлении. За последние сутки оккупанты применили 30-40 КАБов. Также, по его словам, россияне чаще поднимают в воздух самолеты и в 50-60 километрах сбрасывают бомбы.

Кроме того, Калашников подчеркнул, что захватчики увеличили количество использования механизированной составляющей в районе Часового Яра. оккупанты штурмуют при поддержке тяжелой техники и танков.

"Пехота доставляется к месту десантирования на БМП, которая в свою очередь либо едет за новой партией, либо остается на поле боя и поддерживает пехоту огнем. Артиллерия также работает постоянно, даже если не совершаются штурмовые действия", — подчеркнул Калашников.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал город, который Россия хочет захватить до 9 мая — это Часов Яр в Донецкой области. Что больше – в июне враг хочет начать наступление.

В свою очередь председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что следующие цели армии РФ после оккупации Часового Яра — это Краматорск, Славянск и Константиновка. Оккупанты стремятся идти дальше, чтобы выйти на админграницы Донецкой области.

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