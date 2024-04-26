Битва за Часів Яр: чим небезпечне захоплення окупантами міста

Росіяни націлилися на Часів Яр у Донецькій області та готові зазнавати величезних втрат у спробі окупувати місто. Вони кидають у бій натовпи солдатів та багато техніки, проте додаткове постачання військової допомоги може дозволити відстояти місто, оскільки його падіння призведе до неприємних наслідків.

Про це пише видання The New York Times.

За Часів Яром перебуває низка міст, які мають велике значення для України на східному театрі бойових дій.

Краматорськ, Слов'янськ, Покровськ та інші – це не просто важливі оборонні бастіони, але й місця, де мешкають сотні тисяч цивільних. Окрім того, там розташовані важливі оборонні та промислові підприємства, які виробляють зброю.

"Якщо Часів Яр впаде, деякі з цих населених пунктів опиняться в межах досяжності російської артилерії. Росія неодноразово демонструвала, що вона може зробити, коли населений пункт потрапляє в зону досяжності її зброї – знищити місцеву промисловість, зруйнувати критичну інфраструктуру та зробити колись мирні міста непридатними для життя", – пише газета.

"Російський контроль над Часів Яром поставив би під загрозу Костянтинівку. Це – головний вузол постачання ЗСУ на сході й він розташований недалеко від Часова Яра. Залізниця Костянтинівки є "хребтом українського постачання та підтримки. Тому бої за сам Часів Яр будуть тривалими та жорстокими", - зазначає видання.

Нагадаємо, російська окупаційна армія намагається штурмувати в районі Часового Яру. Ворог залучає авіацію, артилерію та БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Читайте також: