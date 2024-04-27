Довгоочікуване повернення: "Карпати" оформили вихід до УПЛ

"Леви" зіграють в елітному дивізіоні чемпіонату України вперше від сезону-2019/20.

Львівські "Карпати" проведуть наступний сезон в українській Прем'єр-лізі (УПЛ).

Підопічні Мирона Маркевича достроково забезпечили собі пряму путівку до елітного дивізіону завдяки перемозі над "Полтавою" (1:0) в 6-му турі чемпіонської групи Першої ліги.

Після 24 зіграних матчів "зелено-білі" очолюють турнірну таблицю Першої ліги, маючи у своєму активі 60 очок. "Леви" вже точно фінішують у топ-2, тому гарантували собі вихід до УПЛ.

За чотири тури до фінішу команда Маркевича стала недосяжною для "Лівого берега", який йде на третій сходинці Першої ліги з 46 пунктами та вже ніяк не зможе обійти львівський клуб. На другому місці перебуває "Інгулець" (55 балів).

Зазначимо, що "Карпати" зіграють в УПЛ вперше від сезону 2019/20.

Нагадаємо, напряму до елітного дивізіону виходять два найкращі клуби Першої ліги, а третя та четверта команди зіграють з 13-м та 14-м місцями УПЛ за право підвищення в класі.

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