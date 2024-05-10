Шахтер – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на Классическое

В субботу, 11 мая, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сойдутся в центральном матче 28 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Всеукраинское футбольное дерби пройдет на "Арене Львов". Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

За три тура до конца сезона "горняки" (67 очков) возглавляют таблицу УПЛ, опережая "бело-синих" на четыре балла. В случае победы донецкий клуб досрочно завоюет чемпионский титул.

Где смотреть матч Шахтер – Динамо

Поединок между "Шахтером" и "Динамо" покажет в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Динамо".

Прогнозы букмекеров на матч Шахтер – Динамо

Фаворитом украинского Классического букмекеры считают "Шахтер". На победу подопечных Марино Пушича можно поставить с коэффициентом 2,10. Ничья – 3,65. Выигрыш "Динамо" во главе с Александром Шовковским – 3,60.

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