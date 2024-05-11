Где именно Леонардо да Винчи создал "Мону Лизу": исследователи открыли тайну

Ученая исследовала фон на изображении и сопоставила мост, горный хребет и озеро на Мони Лиге.

Леонардо да Винчи создал одну из самых узнаваемых картин "Мона Лиза" на берегу озера Комо в регионе Ломбардия. Известно это стало при анализе, который провела ученая Энн Пиццоруссо.

Об этом пишет The Guardian.

Как стало известно, ученая использовала свои знания по геологии и истории искусств, чтобы обнаружить, что одну из самых узнаваемых картин в истории Леонардо да Винчи создал на берегу озера Комо на севере Италии.

Ученая исследовала фон на изображении и сопоставила мост, горный хребет и озеро на Мони Лиге с видами юго-западных Альп местности Лекко в XIV в. Этот регион севера Италии Леонардо да Винчи посещал 500 лет назад.

"Арочный мост был вездесущ по всей Италии и Европе, и многие из них выглядели очень похожими. По мосту невозможно определить точное месторасположение. Они все говорят о городе, и никто не говорит о геологии. Геологи не смотрят на картины, а историки искусства не смотрят на геологию", – подчеркнула ученая.

Она также добавила, что скалы в Лекко состоят из известняка, что и изобразил серо-белым цветом на картине Леонардо. Также ни у Боббио, ни у Ареццо нет озера, виднеющегося позади женщины на портрете.

"Историки искусства делают собственные предположения, где была нарисована Мона Лиза. Каждый видящий мост думает, что он там был. Но Пиццоруссо убедительно определила расположение, добавив доказательства присутствия Леонардо в этом районе, его геологию и, конечно, городов", – оценивает результаты исследования ученой Майкл Дейли, директор организации ArtWatch UK.

Напомним, что исследователи обнаружили редкий ингредиент в составе краски, которой Леонардо да Винчи писал картину "Мона Лиза" в XVI веке.

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