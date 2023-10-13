Ученые открыли еще одну тайну создания картины "Мона Лиза"

Исследователи обнаружили редкий ингредиент в составе краски, которой Леонардо да Винчи писал картину "Мона Лиза" в XVI веке. Это продукт оксида свинца – плюмбонакрит.

Об этом сообщает Associated Press.

Открытие впервые подтвердило теорию о том, что Леонардо использовал порошок оксида свинца, чтобы краска была более густой и быстрее высохла. Чтобы узнать химический состав краски, исследователи взяли фрагмент размером не более человеческого волоса с верхнего правого края картины. Затем его проанализировали с помощью рентгеновского излучения синхротрона. Эта установка ускоряет частицы почти до скорости света.

"Мона Лиза", или "Джоконда" — всемирно известная картина Леонардо да Винчи, которая дала название научному феномену — "эффект Моны Лизы". Когда создается впечатление, что субъект изображения всегда смотрит прямо на вас, вне зависимости от того, где вы стоите. Ученые развеяли миф о взгляде Моны Лизы и выяснили, что женщина на картине не смотрит прямо.

Леонардо нарисовал "Мону Лизу" в начале 16 века во Флоренции.

Справка:

Леонардо да Винчи – один из самых известных скульпторов, архитекторов, художников, ученых, изобретателей эпохи Возрождения. Да Винчи изображал Мадонну и рисовал портреты. Некоторые картины он десятилетиями хранил в мастерской и дорабатывал снова и снова. Самая известная картина "Мона Лиза", которую сегодня можно увидеть в парижском Лувре, годами путешествовала с художником.

Мастер, кстати, оставил и не так уж много картин – более десятка живописных работ сегодня уверенно приписывают авторству Леонардо. В то же время существует много исследований да Винчи по анатомии, эскизам, текстам, написанным зеркальным шрифтом, и проектам, не имеющим художественной ценности, как летучие устройства или водолазное снаряжение. Да Винчи рисовал конструкции мостов и спланировал весь город. Несмотря на это, большинство его идей так и не были воплощены.

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