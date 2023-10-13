Вчені відкрили ще одну таємницю створення картини "Мона Ліза"

Дослідники виявили рідкісний інгредієнт у складі фарби, якою Леонардо да Вінчі писав картину "Мона Ліза" XVI столітті. Це продукт оксиду свинцю — плюмбонакрит.

Про це повідомляє Associated Press.

Відкриття вперше підтвердило теорію про те, що Леонардо використовував порошок оксиду свинцю, щоб фарба була більш густою і швидше висохла.Щоб дізнатися хімічний склад фарби, дослідники взяли фрагмент розміром не більше людської волосини із верхнього правого краю картини. Потім його проаналізували за допомогою рентгенівського випромінювання синхротрона. Ця установка прискорює частинки майже до швидкості світла.

"Мона Ліза", або "Джоконда" — всесвітньо відома картина Леонардо да Вінчі, яка дала назву науковому феномену — "ефект Мони Лізи". Коли створюється враження, що субʼєкт зображення завжди дивиться прямо на вас, незалежно від того, де ви стоїте. Науковці розвіяли міф про погляд Мони Лізи і зʼясували, що жінка на картині не дивиться прямо.

Леонардо намалював "Мону Лізу" на початку 16 століття у Флоренції.

Довідка:

Леонардо да Вінчі - один з найвідоміших скульпторів, архітекторів, художників, учених, винахідників епохи Відродження. Да Вінчі зображав Мадонну й малював портрети. Деякі картини він десятиліттями зберігав у майстерні й допрацьовував знову й знову. Найвідоміша картина "Мона Ліза", яку сьогодні можна побачити в паризькому Луврі, роками подорожувала з митцем.

Майстер, до речі, залишив і не так вже багато картин - понад десяток живописних робіт сьогодні впевнено приписують авторству Леонардо. Водночас існує багато досліджень да Вінчі з анатомії, ескізів, текстів, написаних дзеркальним шрифтом, і проєктів, які не мають мистецької цінності, як летючі пристрої або водолазне спорядження. Да Вінчі малював конструкції мостів і спланував ціле місто. Попри це, більшість його ідей так і не були втіленими.

Читайте також: