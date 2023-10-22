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Удар РФ по "Новій пошті" на Харківщині: відео наслідків атаки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Удар РФ по "Новій пошті" на Харківщині: відео наслідків атаки

Ракетний удар по терміналу "Нової пошти". ФОТО:  ГУ ДСНС у Харківській області

В ДСНС показали наслідки ракетного удару по терміналу "Нової пошти".

Рятувальники ДСНС України показала ліквідацію наслідків ракетного удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у Харківській області.   

Відео оприлюднила пресслужба ДСНС.

На кадрах видно, як рятували постраждалих після прильоту ракети С-300.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у селищі Коротич Харківського району, за останніми даними, загинули шість людей, ще 16 – зазнали поранення.  

Росія атакувала термінал 21 жовтня ввечері, близько 22:15, завдавши ракетного удару із ЗРК С-300. 

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Дата публікації
Перегляди
857
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