Удар РФ по "Новій пошті" на Харківщині: відео наслідків атаки

В ДСНС показали наслідки ракетного удару по терміналу "Нової пошти".
Рятувальники ДСНС України показала ліквідацію наслідків ракетного удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у Харківській області.
Відео оприлюднила пресслужба ДСНС.
На кадрах видно, як рятували постраждалих після прильоту ракети С-300.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у селищі Коротич Харківського району, за останніми даними, загинули шість людей, ще 16 – зазнали поранення.
Росія атакувала термінал 21 жовтня ввечері, близько 22:15, завдавши ракетного удару із ЗРК С-300.
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