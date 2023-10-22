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У США відреагували на ракетний удар Росії по Харківщині

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У США відреагували на ракетний удар Росії по Харківщині

Бріджит Брінк / Фото: Associated Press

Росія завдала удару по Харківщині ракетами комплексу С-300.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала ракетний удар окупантів по терміналу "Нової пошти" у селищі Коротич Харківського району, де, за останніми даними, загинули шість людей, ще 16 – зазнали поранення.  

Про це вона написала у соцмережі X (Twitter).  

"Знову жахливі кадри російської агресії проти цивільного населення в Україні – ракетний обстріл поштового відділення в Харкові забрав життя 6 людей, ще більше отримали серйозні поранення. Зневагу Кремля до життя має побачити весь світ. Сполучені Штати підтримують Україну в її прагненні притягнути Росію до відповідальності", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, в ОВА розповіли про стан постраждалих внаслідок удару окупантів терміналу "Нової пошти" на Харківщині.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
128
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