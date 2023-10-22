"Рівень загрози високий": військові попередили українців про небезпеку

Російські окупанти згорнули корабельне угрупування у Чорному морі, але кілька ворожих суден продовжують чергувати біля берегів поки що окупованого Криму.

Про це повідомила очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

"Останнім часом ворог дослухається до погодних умов, тому що цей період штормів і дуже мінливої погоди у відкритому морі і в бухтах зокрема. Зараз корабельне угруповання ворога згорнуто, в компактному вигляді чотирьох одиниць вони продовжують чергування вздовж узбережжя Кримського півострова, патрулюючи так звані територіальні води, які вони вважають поки що своїми. Ракетоносії також заведені в пункти базування. До цього підводний човен ніс чергування з чотирма "Калібрами", але і він вже заведений на базу. Тим не менше, рівень ракетної загрози ми оцінюємо як високий, оскільки пам'ятаємо, що ворог може застосувати "Калібри" навіть з бухт", - сказала вона.

Нагадаємо, після удару по штабу ЧФ в тимчасово окупованому Севастополі Росія прибрала кораблі-носії крилатих ракет "Калібр" із чергування у Чорному та Азовському морях.

У Повітряних силах констатували, що окупанти почали інтенсивніше застосовувати проти України ударні дрони.

Крім того, Росія може використовувати морські міни, які розмістила на підходах до українських портів, для ураження цивільних суден в Чорному морі. У такий спосіб агресор прагне "тиснути на українську економіку".

Читайте також: