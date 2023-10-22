"Уровень угрозы высокий": военные предупредили украинцев об опасности

Оккупанты могут применить "Калибры" даже из бухт.

Российские оккупанты свернули корабельную группировку в Черном море, но несколько вражеских судов продолжают дежурить у берегов пока что оккупированного Крыма.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В последнее время враг прислушивается к погодным условиям, потому что этот период штормов и очень изменчивой погоды в открытом море и в бухтах в частности. Ракетоносители также заведены в пункты базирования, до этого подводная лодка нес дежурство с четырьмя "Калибрами", но и она уже заведена на базу. Тем не менее, уровень ракетной угрозы мы оцениваем как высокий, поскольку помним, что враг может применить "Калибры" даже из бухт", — сказала она.

Напомним, после удара по штабу ЧФ во временно оккупированном Севастополе Россия убрала корабли-носители крылатых ракет "Калибр" по дежурству в Черном и Азовском морях.

В Воздушных силах констатировали, что оккупанты начали интенсивнее применять против Украины ударные дроны.

Кроме того, Россия может использовать морские мины, разместившиеся на подходах к украинским портам, для поражения гражданских судов в Черном море. Таким образом, агрессор стремится "давить на украинскую экономику".

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