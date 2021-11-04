Катрин Денев: легендарная французская актриса

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Досье звезды

Дата рождения: 22 октября 1943 года

22 октября 1943 года Знак Зодиака: Весы

Весы Год восточного календаря: Овца

Овца Место рождения: Париж, Франция

Париж, Франция Семейное положение: не замужем

не замужем Рост: 1,68 м

1,68 м Вес: 70 кг

70 кг Параметры: 86 – 71 – 89

Биография и карьера Катрин Денев

Настоящее имя – Катрин Фабьен Дорлеак. Дочь французских театральных актеров Мориса Дорлеака и Рене Денев. Фамилию матери взяла в качестве псевдонима, чтобы отличаться от своей старшей сестры, тоже актрисы, Франсуазы Дорлеак, погибшей в автомобильной аварии в июне 1967 года в возрасте двадцати пяти лет. Всего в семье было четыре дочери, и все они стали актрисами.

Катрин Денев / Associated Press

Выросла в доме на бульваре Мюрат, окончила парижский лицей "Ла Фонтэн". Все сестры Дорлеак получили блестящее домашнее образование и воспитание – их учили музыке и языкам, танцам и хорошим манерам.

Катрин Денев / Getty Images

В кино впервые снялась в пятнадцать лет – в фильме "Котята", в котором ее старшая сестра Франсуаза сыграла одну из главных ролей.

Катрин Денев / Getty Images

В каких фильмах снималась Катрин Денев

Снималась в фильмах:

"Охота на мужчину"

"Дневная красавица"

"Девушки из Рошфора"

"Тристана"

"Ослиная шкура"

"Последнее метро"

"Дикарь"

"Форт Саган"

"Индокитай"

"Восток-Запад"

"Танцующая в темноте"

"8 женщин"

"Опасные связи"

"Братство камня"

"Персеполис"

"Однажды в Версале"

"Отчаянная домохозяйка"

"Астерикс и Обеликс в Британии"

"Мужчина, которого слишком сильно любили"

"Молодая кровь"

"Правда" и др.

Всемирную известность актрисе принесла роль в мюзикле "Шербургские зонтики".

Катрин Денев / Getty Images

В 2016 году получила престижную французскую премию "Люмьер" за "заметный вклад в развитие мирового кино".

Личная жизнь Катрин Денев

Единственным мужем Денев был модный английский фотограф Дэвид Бейли. После трех лет совместной жизни супруги развелись, и актриса не скрывала, что разочаровалась в браке: "Я всегда верила, что только мужчина, который находится рядом с тобой, может решить все твои проблемы и развеять все сомнения. Но со мной все произошло иначе".

Катрин Денев / Getty Images

Денев связывали романтические отношения с французским режиссером русского происхождения Роже Вадимом (Вадимом Племянниковым) и итальянским актером Марчелло Мастроянни – от первого она родила сына Кристиана, а от второго – дочь Кьяру. Впоследствии у нее был роман со знаменитым французским режиссером Франсуа Трюффо, пиар-роман (расходы на него были заложены в смету картины "Полицейский", в которой они снимались) с Аленом Делоном и дружба с актером Жераром Депардье, но замуж ни за одного из вышеперечисленных мужчин она так больше и не вышла.

Катрин Денев и Роже Вадим / Getty Images

Интересные факты о Катрин Денев

Одним из главных достоинств Денев помимо таланта и красоты считают умение молчать, когда журналисты задают ей чересчур личные, бестактные вопросы – при этом она, подобно многим звездам, не грубит акулам пера, понимая, что они выполняют свою работу, а пропускает их слова мимо ушей.

Катрин Денев / Associated Press

Катрин Денев – олицетворение французского изящества и шарма, недаром Франсуа Трюффо говорил о ней: "Денев сама по себе настолько прекрасна, что не имеет значения, о чем рассказывает фильм – зрителям достаточно просто любоваться ею".

Катрин Денев / Getty Images

Являлась музой знаменитого французского кутюрье Ив Сен-Лорана, с которым актрису связывали теплые дружеские отношения: "Мы с Ивом встречаемся редко, но он знает обо мне все, впрочем, как и я о нем". Рекламирует косметику "Ив Сен-Лоран". Любимый аромат Денев – "Paris" – тоже создан ее любимым дизайнером.

Катрин Денев / Associated Press

У актрисы есть квартира в Париже и домик в Нормандии.

Катрин Денев / Getty Images

В свободное время Денев, которая очень любит цветы, занимается своим садом. Ненавидит беспорядок.

Катрин Денев / Associated Press

Секреты красоты Катрин Денев

На вопросы о том, как ей удается так хорошо выглядеть, Денев отвечает охотно. При этом каждый ее ответ может служить афоризмом и догмой для тех, кто хочет последовать ее примеру: "Недостаточно иметь хорошую кожу, надо уметь ее сохранять. За кожей нужно следить "изнутри". Или: "С возрастом надо вести не войну, а борьбу".

Катрин Денев / Getty Images

Чтобы сохранить кожу, актриса почти 30 лет назад бросила курить и почти столько же лет отказывается загорать: "За два месяца загара кожа теряет два года жизни. То, что лицо у меня кажется загорелым, – визуальный обман".

Что же до возраста, то Денев признается, что боится его так же, как и все другие женщина, а возможно, даже чуть больше: "Для актрисы молодость важна, и утверждать обратное было бы ложью". Еще Денев советует всем, кто беспокоится о своей внешности, "питать" кожу витаминными комплексами, спать не меньше восьми часов в хорошо проветриваемом помещении, много ходить пешком (летним утром – босиком по росе) и, каким бы напряженным ни был рабочий график, выкраивать дни для отдыха.

Катрин Денев / Getty Images

Особых диет актриса не придерживается, но практически не ест десертов, которые очень любит, навсегда исключила из своего рациона сахар и существенно сократила употребление мяса. Денев также пьет много воды, любит овощные бульоны и соки, а перед обедом позволяет себе выпить бокал хорошего вина.

Катрин Денев / Getty Images

Катрин Денев / Associated Press

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Светские выходы Катрин Денев (10 фото)

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