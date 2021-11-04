Катрин Денев: легендарная французская актриса

Что мы знаем о звезде.
Досье звезды
- Дата рождения: 22 октября 1943 года
- Знак Зодиака: Весы
- Год восточного календаря: Овца
- Место рождения: Париж, Франция
- Семейное положение: не замужем
- Рост: 1,68 м
- Вес: 70 кг
- Параметры: 86 – 71 – 89
Биография и карьера Катрин Денев
Настоящее имя – Катрин Фабьен Дорлеак. Дочь французских театральных актеров Мориса Дорлеака и Рене Денев. Фамилию матери взяла в качестве псевдонима, чтобы отличаться от своей старшей сестры, тоже актрисы, Франсуазы Дорлеак, погибшей в автомобильной аварии в июне 1967 года в возрасте двадцати пяти лет. Всего в семье было четыре дочери, и все они стали актрисами.
Выросла в доме на бульваре Мюрат, окончила парижский лицей "Ла Фонтэн". Все сестры Дорлеак получили блестящее домашнее образование и воспитание – их учили музыке и языкам, танцам и хорошим манерам.
В кино впервые снялась в пятнадцать лет – в фильме "Котята", в котором ее старшая сестра Франсуаза сыграла одну из главных ролей.
В каких фильмах снималась Катрин Денев
Снималась в фильмах:
- "Охота на мужчину"
- "Дневная красавица"
- "Девушки из Рошфора"
- "Тристана"
- "Ослиная шкура"
- "Последнее метро"
- "Дикарь"
- "Форт Саган"
- "Индокитай"
- "Восток-Запад"
- "Танцующая в темноте"
- "8 женщин"
- "Опасные связи"
- "Братство камня"
- "Персеполис"
- "Однажды в Версале"
- "Отчаянная домохозяйка"
- "Астерикс и Обеликс в Британии"
- "Мужчина, которого слишком сильно любили"
- "Молодая кровь"
- "Правда" и др.
Всемирную известность актрисе принесла роль в мюзикле "Шербургские зонтики".
В 2016 году получила престижную французскую премию "Люмьер" за "заметный вклад в развитие мирового кино".
Личная жизнь Катрин Денев
Единственным мужем Денев был модный английский фотограф Дэвид Бейли. После трех лет совместной жизни супруги развелись, и актриса не скрывала, что разочаровалась в браке: "Я всегда верила, что только мужчина, который находится рядом с тобой, может решить все твои проблемы и развеять все сомнения. Но со мной все произошло иначе".
Денев связывали романтические отношения с французским режиссером русского происхождения Роже Вадимом (Вадимом Племянниковым) и итальянским актером Марчелло Мастроянни – от первого она родила сына Кристиана, а от второго – дочь Кьяру. Впоследствии у нее был роман со знаменитым французским режиссером Франсуа Трюффо, пиар-роман (расходы на него были заложены в смету картины "Полицейский", в которой они снимались) с Аленом Делоном и дружба с актером Жераром Депардье, но замуж ни за одного из вышеперечисленных мужчин она так больше и не вышла.
Интересные факты о Катрин Денев
Одним из главных достоинств Денев помимо таланта и красоты считают умение молчать, когда журналисты задают ей чересчур личные, бестактные вопросы – при этом она, подобно многим звездам, не грубит акулам пера, понимая, что они выполняют свою работу, а пропускает их слова мимо ушей.
Катрин Денев – олицетворение французского изящества и шарма, недаром Франсуа Трюффо говорил о ней: "Денев сама по себе настолько прекрасна, что не имеет значения, о чем рассказывает фильм – зрителям достаточно просто любоваться ею".
Являлась музой знаменитого французского кутюрье Ив Сен-Лорана, с которым актрису связывали теплые дружеские отношения: "Мы с Ивом встречаемся редко, но он знает обо мне все, впрочем, как и я о нем". Рекламирует косметику "Ив Сен-Лоран". Любимый аромат Денев – "Paris" – тоже создан ее любимым дизайнером.
У актрисы есть квартира в Париже и домик в Нормандии.
В свободное время Денев, которая очень любит цветы, занимается своим садом. Ненавидит беспорядок.
Секреты красоты Катрин Денев
На вопросы о том, как ей удается так хорошо выглядеть, Денев отвечает охотно. При этом каждый ее ответ может служить афоризмом и догмой для тех, кто хочет последовать ее примеру: "Недостаточно иметь хорошую кожу, надо уметь ее сохранять. За кожей нужно следить "изнутри". Или: "С возрастом надо вести не войну, а борьбу".
Чтобы сохранить кожу, актриса почти 30 лет назад бросила курить и почти столько же лет отказывается загорать: "За два месяца загара кожа теряет два года жизни. То, что лицо у меня кажется загорелым, – визуальный обман".
Что же до возраста, то Денев признается, что боится его так же, как и все другие женщина, а возможно, даже чуть больше: "Для актрисы молодость важна, и утверждать обратное было бы ложью". Еще Денев советует всем, кто беспокоится о своей внешности, "питать" кожу витаминными комплексами, спать не меньше восьми часов в хорошо проветриваемом помещении, много ходить пешком (летним утром – босиком по росе) и, каким бы напряженным ни был рабочий график, выкраивать дни для отдыха.
Особых диет актриса не придерживается, но практически не ест десертов, которые очень любит, навсегда исключила из своего рациона сахар и существенно сократила употребление мяса. Денев также пьет много воды, любит овощные бульоны и соки, а перед обедом позволяет себе выпить бокал хорошего вина.
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