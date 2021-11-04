Катрін Деньов: легендарна французька акторка

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Досьє зірки

Дата народження: 22 жовтня 1943 року

22 жовтня 1943 року Знак зодіаку: Терези

Терези Рік східного календаря: Вівця

Вівця Місце народження: Париж, Франція

Париж, Франція Сімейний стан: незаміжня

незаміжня Зріст: 1,68 м

1,68 м Вага: 70 кг

70 кг Параметри: 86 – 71 – 89

Біографія та кар'єра Катрін Деньов

Справжнє ім'я – Катрін Фаб'єн Дорлеак. Донька французьких театральних акторів Моріса Дорлеака та Рене Деньов. Прізвище матері взяло як псевдонім, щоб відрізнятися від своєї старшої сестри, теж акторки, Франсуази Дорлеак, яка загинула в автомобільній аварії в червні 1967 року у віці двадцяти п'яти років. Усього в сім'ї було чотири дочки, і всі вони стали акторками.

Катрін Деньов / Associated Press

Виросла у будинку на бульварі Мюрат, закінчила паризький ліцей "Ла Фонтен". Усі сестри Дорлеак отримали блискучу домашню освіту та виховання – їх навчали музиці та мовам, танцям та гарним манерам.

Катрін Деньов / Getty Images

У кіно вперше знялася у п'ятнадцять років – у фільмі "Кошенята", в якому її старша сестра Франсуаза зіграла одну з головних ролей.

Катрін Деньов / Getty Images

У яких фільмах знімалася Катрін Деньов

Знімалася у фільмах:

"Полювання на чоловіка"

"Денна красуня"

"Дівчата з Рошфору"

"Трістана"

"Осляча шкура"

"Останнє метро"

"Дикар"

"Форт Саган"

"Індокитай"

"Схід - Захід"

"Танцюристка у темряві"

"8 жінок"

"Небезпечні зв'язки"

"Братство каменю"

"Персеполіс"

"Одного разу у Версалі"

"Відчайдушна домогосподарка"

"Астерікс та Обелікс у Британії"

"Чоловік, якого надто сильно любили"

"Молода кров"

"Правда" та ін.

Всесвітню популярність акторці принесла участь у мюзиклі "Шербурзькі парасольки".

Катрін Деньов / Getty Images

2016 року здобула престижну французьку премію "Люм'єр" за "помітний внесок у розвиток світового кіно".

Особисте життя Катрін Деньов

Єдиним чоловіком Деньов був модний англійський фотограф Девід Бейлі. Після трьох років спільного життя подружжя розлучилося, і актриса не приховувала, що розчарувалася у шлюбі: "Я завжди вірила, що тільки чоловік, який перебуває поряд із тобою, може вирішити всі твої проблеми та розвіяти всі сумніви. Але зі мною все сталося інакше" .

Катрін Деньов / Getty Images

Деньов пов'язували романтичні стосунки з французьким режисером російського походження Роже Вадимом (Вадимом Племенніковим) та італійським актором Марчелло Мастроянні – від першого вона народила сина Крістіана, а від другого – дочку К'яру. Згодом у неї був роман зі знаменитим французьким режисером Франсуа Трюффо, піар-роман (витрати на нього були закладені в кошторис картини "Поліцейський", в якій вони знімалися) з Аленом Делоном і дружба з актором Жераром Депардьє, але заміж за жодного з чоловіків вона так і не вийшла.

Катрін Деньов та Роже Вадим / Getty Images

Цікаві факти про Катрін Деньов

Однією з головних чеснот Деньов, крім таланту та краси, вважають уміння мовчати, коли журналісти ставлять їй надто особисті, нетактовні запитання – водночас вона, подібно до багатьох зірок, не грубить акулам пера, розуміючи, що вони виконують свою роботу, а пропускає їхні слова повз вуха.

Катрін Деньов / Associated Press

Катрін Деньов – уособлення французької витонченості та шарму, недарма Франсуа Трюффо говорив про неї: "Деньов сама собою настільки прекрасна, що не має значення, про що розповідає фільм, – глядачам досить просто милуватися нею".

Катрін Деньов / Getty Images

Була музою знаменитого французького кутюр'є Ів Сен-Лорана, з яким актрису пов'язували теплі дружні стосунки: "Ми з Івом зустрічаємося рідко, але він знає про мене все, втім, як і я про нього". Рекламує косметику "Ів Сен-Лоран". Улюблений аромат Деньов – "Paris" – теж створений її улюбленим дизайнером.

Катрін Деньов / Associated Press

Акторка має квартиру в Парижі та будиночок у Нормандії.

Катрін Деньов / Getty Images

У вільний час Ден, яка дуже любить квіти, займається своїм садом. Ненавидить безладдя.

Катрін Деньов / Associated Press

Секрети краси Катрін Деньов

На запитання про те, як їй вдається так добре виглядати, Деньов відповідає охоче. Водночас кожна її відповідь може бути афоризмом і догмою для тих, хто хоче наслідувати її приклад: "Недостатньо мати хорошу шкіру, треба вміти її зберігати. За шкірою потрібно стежити "зсередини". Або: "З віком треба вести не війну, а боротьбу ".

Катрін Деньов / Getty Images

Щоб зберегти шкіру, актриса майже 30 років тому кинула курити і майже стільки ж років відмовляється засмагати: "За два місяці засмаги шкіра втрачає два роки життя. Те, що обличчя в мене здається засмаглим, – візуальна омана".

Що ж до віку, то Деньов зізнається, що боїться його так само, як і всі інші жінки, а можливо, навіть трохи більше: "Для акторки молодість важлива, і стверджувати протилежне було б брехнею". Ще Деньов радить усім, хто турбується про свою зовнішність, "живити" шкіру вітамінними комплексами, спати не менше восьми годин у добре провітрюваному приміщенні, багато ходити пішки (літнього ранку — босоніж росою) і, яким би напруженим не був робочий графік, викроювати дні для відпочинку

Катрін Деньов / Getty Images

Особливих дієт актриса не дотримується, але практично не їсть десертів, які дуже любить, виключила назавжди зі свого раціону цукор і істотно скоротила вживання м'яса. Деньов також п'є багато води, любить овочеві бульйони та соки, а перед обідом дозволяє собі випити келих гарного вина.

Катрін Деньов / Getty Images

Катрін Деньов / Associated Press

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