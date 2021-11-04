Катрін Деньов: легендарна французька акторка

Що ми знаємо про зірку.
Досьє зірки
- Дата народження: 22 жовтня 1943 року
- Знак зодіаку: Терези
- Рік східного календаря: Вівця
- Місце народження: Париж, Франція
- Сімейний стан: незаміжня
- Зріст: 1,68 м
- Вага: 70 кг
- Параметри: 86 – 71 – 89
Біографія та кар'єра Катрін Деньов
Справжнє ім'я – Катрін Фаб'єн Дорлеак. Донька французьких театральних акторів Моріса Дорлеака та Рене Деньов. Прізвище матері взяло як псевдонім, щоб відрізнятися від своєї старшої сестри, теж акторки, Франсуази Дорлеак, яка загинула в автомобільній аварії в червні 1967 року у віці двадцяти п'яти років. Усього в сім'ї було чотири дочки, і всі вони стали акторками.
Виросла у будинку на бульварі Мюрат, закінчила паризький ліцей "Ла Фонтен". Усі сестри Дорлеак отримали блискучу домашню освіту та виховання – їх навчали музиці та мовам, танцям та гарним манерам.
У кіно вперше знялася у п'ятнадцять років – у фільмі "Кошенята", в якому її старша сестра Франсуаза зіграла одну з головних ролей.
У яких фільмах знімалася Катрін Деньов
Знімалася у фільмах:
- "Полювання на чоловіка"
- "Денна красуня"
- "Дівчата з Рошфору"
- "Трістана"
- "Осляча шкура"
- "Останнє метро"
- "Дикар"
- "Форт Саган"
- "Індокитай"
- "Схід - Захід"
- "Танцюристка у темряві"
- "8 жінок"
- "Небезпечні зв'язки"
- "Братство каменю"
- "Персеполіс"
- "Одного разу у Версалі"
- "Відчайдушна домогосподарка"
- "Астерікс та Обелікс у Британії"
- "Чоловік, якого надто сильно любили"
- "Молода кров"
- "Правда" та ін.
Всесвітню популярність акторці принесла участь у мюзиклі "Шербурзькі парасольки".
2016 року здобула престижну французьку премію "Люм'єр" за "помітний внесок у розвиток світового кіно".
Особисте життя Катрін Деньов
Єдиним чоловіком Деньов був модний англійський фотограф Девід Бейлі. Після трьох років спільного життя подружжя розлучилося, і актриса не приховувала, що розчарувалася у шлюбі: "Я завжди вірила, що тільки чоловік, який перебуває поряд із тобою, може вирішити всі твої проблеми та розвіяти всі сумніви. Але зі мною все сталося інакше" .
Деньов пов'язували романтичні стосунки з французьким режисером російського походження Роже Вадимом (Вадимом Племенніковим) та італійським актором Марчелло Мастроянні – від першого вона народила сина Крістіана, а від другого – дочку К'яру. Згодом у неї був роман зі знаменитим французьким режисером Франсуа Трюффо, піар-роман (витрати на нього були закладені в кошторис картини "Поліцейський", в якій вони знімалися) з Аленом Делоном і дружба з актором Жераром Депардьє, але заміж за жодного з чоловіків вона так і не вийшла.
Цікаві факти про Катрін Деньов
Однією з головних чеснот Деньов, крім таланту та краси, вважають уміння мовчати, коли журналісти ставлять їй надто особисті, нетактовні запитання – водночас вона, подібно до багатьох зірок, не грубить акулам пера, розуміючи, що вони виконують свою роботу, а пропускає їхні слова повз вуха.
Катрін Деньов – уособлення французької витонченості та шарму, недарма Франсуа Трюффо говорив про неї: "Деньов сама собою настільки прекрасна, що не має значення, про що розповідає фільм, – глядачам досить просто милуватися нею".
Була музою знаменитого французького кутюр'є Ів Сен-Лорана, з яким актрису пов'язували теплі дружні стосунки: "Ми з Івом зустрічаємося рідко, але він знає про мене все, втім, як і я про нього". Рекламує косметику "Ів Сен-Лоран". Улюблений аромат Деньов – "Paris" – теж створений її улюбленим дизайнером.
Акторка має квартиру в Парижі та будиночок у Нормандії.
У вільний час Ден, яка дуже любить квіти, займається своїм садом. Ненавидить безладдя.
Секрети краси Катрін Деньов
На запитання про те, як їй вдається так добре виглядати, Деньов відповідає охоче. Водночас кожна її відповідь може бути афоризмом і догмою для тих, хто хоче наслідувати її приклад: "Недостатньо мати хорошу шкіру, треба вміти її зберігати. За шкірою потрібно стежити "зсередини". Або: "З віком треба вести не війну, а боротьбу ".
Щоб зберегти шкіру, актриса майже 30 років тому кинула курити і майже стільки ж років відмовляється засмагати: "За два місяці засмаги шкіра втрачає два роки життя. Те, що обличчя в мене здається засмаглим, – візуальна омана".
Що ж до віку, то Деньов зізнається, що боїться його так само, як і всі інші жінки, а можливо, навіть трохи більше: "Для акторки молодість важлива, і стверджувати протилежне було б брехнею". Ще Деньов радить усім, хто турбується про свою зовнішність, "живити" шкіру вітамінними комплексами, спати не менше восьми годин у добре провітрюваному приміщенні, багато ходити пішки (літнього ранку — босоніж росою) і, яким би напруженим не був робочий графік, викроювати дні для відпочинку
Особливих дієт актриса не дотримується, але практично не їсть десертів, які дуже любить, виключила назавжди зі свого раціону цукор і істотно скоротила вживання м'яса. Деньов також п'є багато води, любить овочеві бульйони та соки, а перед обідом дозволяє собі випити келих гарного вина.
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