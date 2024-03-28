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- Категорія
- Енциклопедія зірок
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- 14k
Енциклопедія зірок
Біографії українських і зарубіжних зірок кіно, фешн-індустрії та шоу-бізнесу. Читайте про старт і розвиток кар'єри акторів, співаків і топ-моделей. Дізнавайтеся подробиці особистого життя селебріті і цікаві факти про них.
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