ВСУ выбили россиян из западной окраины Роботиного — ISW

Украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении. Военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВСУ отбросили россиян с западной окраины Роботино.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

С октября украинские войска продолжили контрнаступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бахмутском направлениях.

Российские военные блогеры также утверждали, что украинские войска продолжали наступление на линии Роботино-Копани и Роботино-Новопрокопка.

Ранее стало известно, что украинские военные добились значительных успехов на нескольких направлениях, в частности в районе Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки. Защитники также смогли продвинуться вглубь российских оборонительных линий в направлении Опытного и отбросить российские силы с позиций возле Вербового. Также на неопределенном фронтовом участке в Роботино украинские войска продвинулись на 1,5-1,6 километра вглубь российских оборонительных рубежей.

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