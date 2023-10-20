ВСУ преуспели у Роботино и Вербового, истощают врага — ISW

Украинские военные добились значительных успехов на нескольких направлениях, в частности в районе Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки. Защитники также смогли продвинуться вглубь российских оборонительных линий в направлении Опытного и отбросить российские силы с позиций возле Вербового. Также на неопределенном фронтовом участке в Роботино украинские войска продвинулись на 1,5-1,6 километра вглубь российских оборонительных рубежей.

К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны в своем отчете, опубликованном 19 октября.

Согласно ISW, российские войска провели наступательные операции к северо-западу от Донецка 19 октября и добились успехов. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 18 октября, указывает на то, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Новомихайловки.

Украинские вооруженные силы смогли отразить российские атаки в районе Марьинки и Новомихайловки. Украинский военный аналитик сообщил, что подразделения российской армии безрезультатно атаковали у Марьинки.

По данным экспертов ISW, российским силам в значительной степени не хватает высококачественных резервов, которые они вовсю пытаются создать. Аналитики ISW также ранее отмечали, что ВСУ вступали в бой против превосходящих российских сил, но наносили им большие потери на многих критически важных участках линии фронта.

Аналитик Королевского института вооруженных сил Джек Уотлинг также отметил, что до тех пор, пока украинские силы могут продолжать наносить высокий уровень потерь российским войскам, "становится возможным подавлять способность России обучать достаточное количество новых войск".

Ранее Генштаб сообщил, что украинские бойцы наступают на Мелитопольском направлении. На Авдеевском направлении убиты и ранены около 900 оккупантов. Также удалось отразить более 30 атак врага на Купянском направлении. За прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений.

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