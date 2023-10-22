Путин угрожает "Кинжалами" в Черном море: эксперт оценил угрозу

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Черное море будут патрулировать перехватчики МиГ-31К – носители гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал".

Насколько возросла угроза, объяснил военный эксперт военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает OBOZREVATEL.

По его прогнозу, на самом деле от смены маршрута ситуация с угрозами совершенно не изменилась.

"Русская пропаганда явно пытается натянуть сову на глобус, придав нетипичному решению определенного гипертрофированного веса. И вот почему. МиГ-31К регулярно терроризировали Украину своими постоянными взлетами в воздушное пространство Беларуси, когда там базировались. На фоне сотен таких полетов были только одиноки. поэтому морально-психологический террор противника с помощью этого самолета украинцам абсолютно не новый. Привыкли", — говорит эксперт.

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Даже несмотря на то, что истребители имеют скорость полета более 10 тыс. километров в час и дальностью полета до 2 тыс. км, угроза применения ракет Х-47М2 отнюдь не повысилась, а осталась на прежнем уровне, а именно: города, которые не защищены ЗРК Patriot – в зоне риска.

"Поэтому патрулирование Черного моря МиГ-31К не решает никаких новых задач и не открывает перспективы какого-то там контроля российскими оккупантами южных областей Украины. И хотя это взлет перехватчика с аэродрома Саваслейка или пролет над Черным морем – тревога в любом случае как звучала, так и будет звучать", — подчеркнул он.

Какие МиГи производит РФ

На сегодняшний день Россия не производит МиГ-31, а новейшему из них уже 28 лет со всеми вытекающими последствиями.

"Да, в течение 2022 года в России произошло четыре аварии именно с перехватчиками МиГ-31. А в 2023 г. МиГ-31 вспыхнул в воздухе и упал в районе Мончегорска, еще один перехватчик потерпел крушение в Камчатском крае", — говорится в сообщении.

Как отмечает Коваленко, у перехватчиков МиГ-31К – носителей именно Х-47М2 "Кинжал" – на вооружении ВКС РФ всего эскадрилья. То есть – 12 самолетов.

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"Это предельно малое количество, которое время от времени демонстрирует помпаж и вспышку двигателей, что явно не свидетельствует о лучших временах для этих самолетов", — добавил эксперт.

Ранее мы писали, что кремлевскому диктатору нужна Украина, чтобы вести экзистенциальную войну против НАТО.

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