Навіщо Путіну потрібна Україна: думка військового експерту

Кремлівському диктатору потрібна Україна, щоб вести екзистенційну війну проти НАТО. Йому потрібні людські ресурси, які воювали б за Росію.

Про це полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

Путін хоче відвернути увагу Заходу від війни в Україні

Як наголосив Грант, російський президент уже залучив багато українців із Криму та Херсона, які воюють по той бік лінії розмежування. Про це не можна забувати.

"Це той сценарій, якого він прагне. Путін продовжуватиме встановлювати світовий порядок. Він підтримуватиме все, що схоже на ХАМАС, як і будь-яку війну на Близькому Сході, чи в Африці", – відзначив полковник.

Військовий експерт вважає, що наразі Путін хоче перемикнути увагу Заходу, який зосереджений на Україні. Саме тому впродовж наступного року він шукатиме усі можливі засоби, щоб відвернути увагу, час та ресурси Заходу, який підтримує Україну.

"Не знаю, що саме, але Путін уже зараз щось активно планує. Незабаром щось станеться, і нам потрібно бути ментально готовими. Путін може по-справжньому програти екзистенційну війну виключно в Україні. І саме тому Україна повинна поставитися до цього дуже серйозно. Тому що може статися щось, що точно буде не на користь втілення стратегії українського військового командування", – резюмував Глен Грант.

Раніше йшлося про те, що у Кремлі мають вибрати між кандидатами, які стануть наступниками президента Росії Володимира Путіна. Що відомо про кандидатів – читайте у матеріалі.

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