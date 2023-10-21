Медіа-холдинг Forbes належить російському олігарху — Washington Post

Пов’язаний із Кремлем російський бізнесмен Магомед Мусаєв у приватних розмовах стверджував, що став власником медіа-холдингу Forbes і “отримав ключ від найавторитетнішого світового бренду”.

Про це повідомляє Washington Post із посиланням на п’ять аудіозаписів і один відеозапис розмов російського олігарха зі своїми бізнес-партнерами.

“Ви розумієте, коли у вас в руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, це дає доступ до будь-кого”, — цитує Мусаєва видання.

Як свідчать записи, Магомед Мусаєв, який є власником російського видання Forbes, неодноразово повторював у розмовах твердження про придбання “глобального Forbes”, маючи на увазі Forbes Media Group, до складу якої входить американське видання журналу.

Він називав 28-річного бізнесмена Остіна Рассела, який у травні 2023 року за 800 мільйонів доларів придбав 82% акцій Forbes Global Media Holdings, “обличчям” угоди, але наполягав, щоб його причетність до неї замовчували.

“Ви розумієте, я працюю не кувалдою і не скальпелем, а лазером”, — додав російський бізнесмен.

WP зауважує, що Рассел разом із топменеджерами медіагрупи Forbes був на 60-річчі Мусаєва, яке він святкував у Нью-Йорку в червні 2023 року.

У коментарі виданню американський підприємець заперечив причетність Мусаєва чи будь-яких інших російських громадян до угоди.

“[В угоді] немає жодного долара [російського] капіталу, жодний китайський чи російський громадянин або організація [не причетні], включно з Мусаєвим”, — заявив Рассел.

У коментарі WP Мусаєв сказав, що будь-яке припущення, що він контролював угоду, є “абсолютною нісенітницею” та заперечував, що міг сказати своїм колегам, що купив Forbes. В іншій заяві, надісланій електронною поштою, він додав: “Я не інвестував у цю операцію і не планую інвестувати будь-яким способом у майбутньому, прямо чи опосередковано”.

У травні американське видання Axios повідомляло з посиланням на двох неназваних співрозмовників, що Мусаєв справді залучив Рассела до процесу придбання Forbes, хоча в ньому не було названо Мусаєва інвестором чи покупцем.

Хто такий Мусаєв

Мусаєв побудував свою кар’єру за допомогою зв’язків свого тестя, впливового колишнього лідера Дагестану, якого призначив президент Росії Володимир Путін. Тесть Мусаєва донедавна був спеціальним представником РФ в Організації ісламського співробітництва.

Також Мусаєв працював в уряді Москви, керуючи великим виставковим центром, а згодом очолив відділ з інновацій.

Через свого тестя олігарх входить у близьке оточення пов’язаного з Кремлем мільярдера Сулеймана Керімова, який також уродженець Дагестану

У 2016 році Мусаєв допоміг Расселу отримати початкові інвестиції на суму 20 мільйонів доларів для тоді ще молодої компанії Luminar. Ця частка стала другим за величиною зовнішнім акціонером компанії.

У 2018 році, Мусаєв придбав права на видання Forbes Russia. Керувати таким виданням він не зміг би, не отримавши схвалення Кремля.

Нагадаємо, на початку жовтня у Баварії німецька поліція, податкові слідчі та митні агенти провели рейд на віллі підсанкційного росіянина, олігарха Алішера Усманова.

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