Медиа-холдинг Forbes принадлежит российскому олигарху — Washington Post

Связанный с Кремлем российский бизнесмен Магомед Мусаев в частных разговорах утверждал, что стал владельцем медиа-холдинга Forbes и "получил ключ от самого авторитетного мирового бренда".

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на пять аудиозаписей и одну видеозапись разговоров российского олигарха со своими бизнес-партнерами.

"Вы понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, это дает доступ к любому", — цитирует Мусаева издание.

Как свидетельствуют записи, Магомед Мусаев, являющийся владельцем российского издания Forbes, неоднократно повторял в разговорах утверждение о приобретении "глобального Forbes", имея в виду Forbes Media Group, в состав которой входит американское издание журнала.

Он называл 28-летнего бизнесмена Остина Рассела, который в мае 2023 года за 800 миллионов долларов приобрел 82% акций Forbes Global Media Holdings, "лицом" сделки, но настаивал, чтобы его причастность к ней умалчивали.

"Вы понимаете, я работаю не кувалдой и не скальпелем, а лазером", — добавил российский бизнесмен.

WP отмечает, что Рассел вместе с топ-менеджерами медиагруппы Forbes был на 60-летии Мусаева, которое он праздновал в Нью-Йорке в июне 2023 года.

В комментарии изданию американский предприниматель отрицал причастность Мусаева или других российских граждан к соглашению.

"[В соглашении] нет ни одного доллара [российского] капитала, ни один китайский или российский гражданин или организация [не причастны], включая Мусаева", — заявил Рассел.

В комментарии WP Мусаев сказал, что любое предположение, что он контролировал сделку, является "абсолютной чепухой" и отрицал, что мог сказать своим коллегам о покупке Forbes. В другом заявлении, присланном по электронной почте, он добавил: "Я не инвестировал в эту операцию и не планирую инвестировать каким-либо способом в будущем, прямо или косвенно".

В мае американское издание Axios сообщало со ссылкой на двух неназванных собеседников, что Мусаев действительно привлек Рассела к процессу приобретения Forbes, хотя в нем не был назван Мусаев инвестором или покупателем.

Кто такой Мусаев

Мусаев построил свою карьеру посредством связей своего тестя, влиятельного бывшего лидера Дагестана, назначенного президентом России Владимиром Путиным. Тесть Мусаева до недавнего времени являлся специальным представителем РФ в Организации исламского сотрудничества.

Также Мусаев работал в правительстве Москвы, руководя крупным выставочным центром, а затем возглавил отдел по инновациям.

Через своего тестя олигарх входит в близкое окружение связанного с Кремлем миллиардера Сулеймана Керимова, также уроженца Дагестана

В 2016 году Мусаев помог Расселу получить первоначальные инвестиции на сумму 20 миллионов долларов для тогда еще молодой компании Luminar. Эта доля стала вторым по величине внешним акционером компании.

В 2018 году Мусаев приобрел права на издание Forbes Russia. Руководить таким изданием он не смог бы, не получив одобрения Кремля.

Напомним, в начале октября в Баварии немецкая полиция, налоговые следователи и таможенные агенты провели рейд на вилле подсанкционного россиянина, олигарха Алишера Усманова.

Читайте также: