Зачем Путину нужна Украина: мнение военного эксперта

Кремлевскому диктатору нужна Украина, чтобы вести экзистенциальную войну против НАТО. Ему нужны человеческие ресурсы, которые воевали бы за Россию.

Об этом полковник армии Великобритании в отставке военный эксперт Глен Грант сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Путин хочет отвлечь Запад от войны в Украине

Как отметил Грант, российский президент уже привлек многих украинцев из Крыма и Херсона, воюющих по ту сторону линии разграничения. Об этом нельзя забывать.

"Это тот сценарий, к которому он стремится. Путин будет продолжать устанавливать мировой порядок. Он будет поддерживать все, что похоже на ХАМАС, как и любую войну на Ближнем Востоке или в Африке", – отметил полковник.

Военный эксперт считает, что Путин хочет переключить внимание Запада, который сосредоточен на Украине. Именно поэтому на следующий год он будет искать все возможные средства, чтобы отвлечь внимание, время и ресурсы Запада, поддерживающего Украину.

"Не знаю, что именно, но Путин уже сейчас что-то активно планирует. В скором времени что-то случится, и нам нужно быть ментально готовыми. Путин может по-настоящему проиграть экзистенциальную войну исключительно в Украине. И именно поэтому Украина должна отнестись к этому очень серьезно. Поэтому что может произойти что-то, что точно будет не в пользу воплощения стратегии украинского военного командования", – резюмировал Глен Грант.

Ранее говорилось, что в Кремле должны выбрать между кандидатами, которые станут преемниками президента России Владимира Путина. Что известно о кандидатах – читайте в материале.

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