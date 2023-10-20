Правительство отменило перепись населения в 2023 году: на когда перенесли

В Украине отменили перепись населения, запланированную на 2023 год.

Правительство признало недействующим свое распоряжение о проведении Всеукраинской переписи населения 2023 года.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, распоряжение, принятое 9 декабря 2020 года, отменили. Перепись населения теперь будет возможна только после отмены военного положения в Украине.

"Признано утратившим силу распоряжение КМУ от 09.12.2020 N 1542 "О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения". Поручено Государственной службе статистики после прекращения или отмены военного положения в Украине внести предложение о проведении Всеукраинской переписи населения", — написал Мельничук в своем телеграмме.

Последняя перепись в Украине проходила в 2001 году. Тогда в Украине проживало 48457000 человек.

Напомним, по информации Института демографии Украины, на начало 2022 года в Украине, включая оккупированный Крым и ОРДЛО, проживало чуть более 42 млн украинцев. После начала полномасштабной войны в Украине возросла смертность и началась безумная миграция. Поэтому в границах 1991 года сейчас проживает примерно 35-36 млн украинцев.

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