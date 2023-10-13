Сколько украинцев сейчас живет в стране — ответ демографа

На начало 2022 года в Украине, включая оккупированный Крым и ОРДЛО, проживало чуть более 42 млн украинцев. Сейчас это количество значительно уменьшилось.

После начала полномасштабной войны в Украине возросла смертность и началась безумная миграция. Поэтому в границах 1991 года проживает примерно 35-36 млн украинцев.

Об этом рассказал заместитель Института демографии Украины Александр Гладун в интервью Новости.LIVE.

"Сейчас корректно говорить даже не о населении Украины, а о тех, кто находится в Украине. Это количество человек сократилось на 6 млн, то есть нас 35-36 млн", — сказал Гладун.

Сколько украинцев уехали за границу

По словам заместителя Института демографии, остальные украинцы уехали из страны. По данным верховного комиссара по управлению беженцев, в настоящее время за границей находятся 6,2 млн украинцев. В основном они сконцентрированы в Европе.

В свою очередь, украинский МИД называет цифру в 8 млн человек.

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