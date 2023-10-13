Скільки українців зараз живе в країні — відповідь демографа

На початок 2022 року в Україні, включно із окупованим Кримом та ОРДЛО, проживало трохи більше 42 млн українців. Зараз ця кількість значно зменшилась.

Після початку повномасштабної війни в Україні зросла смертність та почалася шалена міграція. Тож наразі у кордонах 1991-го року мешкає приблизно 35-36 млн українців.

Про це розповів заступник Інституту демографії України Олександр Гладун в інтервʼю Новини.LIVE.

"Наразі коректно говорити навіть не про населення України, а про тих, хто наразі перебуває в Україні. Ця кількість осіб скоротилося на 6 млн, тобто нас 35-36 млн", — сказав Гладун.

Скільки українців виїхали за кордон

За словами заступника Інституту демографії, решта українців виїхали з країни. За даними верховного комісара з управління біженців, наразі за кордоном перебувають 6,2 млн українців. Переважно вони сконцентровані у Європі.

Своєю чергою, українське МЗС називає цифру у 8 млн осіб.

Читайте також: