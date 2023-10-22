Війна Ізраїлю та ХАМАСу: про що говорили на мирному саміті у Єгипті

На Заході вважають: те, що зараз відбувається в Газі не повинно стати ширшим конфліктом, перетворитися на релігійну війну і зіткнення цивілізацій.

У Єгипті відбувся мирний саміт щодо протистояння Ізраїлю та ХАМАСу, куди приїхали лідери арабських країн та європейські дипломати. Туди представники Тель-Авіва не прийшли. Водночас Ізраїль продовжує готувати наземну операцію та обстрілювати Сектор Гази, арабський світ звинувачує Захід у подвійних стандартах.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Мирний саміт у Єгипті: що відомо

Президент Єгипту скликав мирний саміт, куди не запросили представників Ізраїлю. На ньому були присутні заступник міністра закордонних справ Росії, тимчасовий повірений США та лідери арабських держав.

Проте учасникам цього саміту не вдалось ухвалити спільну декларацію. Саудівська Аравія закликала світ примусити Ізраїль зняти блокаду та зупинити військову операцію у Секторі Гази. Захід виступив із іншими заявами.

"Це ХАМАС приніс жахливий терор до Ізраїлю 7 жовтня, вчинивши огидні злочини. Як будь-яка інша держава світу Ізраїль має право захищати себе і свій народ проти терору - в рамках, обумовлених міжнародним правом", - сказала очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

На саміті Україну порівняли із Сектором Гази та звинуватили Захід у подвійних стандартах.

Мирний саміт у Єгипті

До Сектора Гази пропустили кілька вантажівок з гуманітарною допомогою

Поки триває саміт з Єгипту до Сектора Гази заїжджають перші вантажівки з гуманітарною допомогою. Про це домовилися Єгипет, Сполучені Штати та Ізраїль. Щоправда пропустили лише двадцять фур.

"Вантажівки, які пройшли через КПП "Рафах", везуть їжу, воду та медикаменти, призначені виключно для південного району Гази. Пальне до Гази не надходитиме", - каже речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі.

Ізраїль продовжує готуватися до наземної операції в Газі, на кордоні вже не перший день стоять танки, йдуть посилені навчання резервістів. В Ізраїлі кажуть, що їх примусили до цієї війни.

Ізраїльські танки

Також у Газі перебуває понад двісті заручників, захоплених терористами ХАМАСу під час масованого нападу на Ізраїль два тижні тому.

Двох - відпустили ввечері в п'ятницю, це - мати з дочкою, громадянки Сполучених Штатів, в Ізраїлі вони були в гостях у родичів. Про долю інших досі йдуть переговори.

Ізраїль готується до війни у Секторі Гази

Ізраїль продовжує удари по Сектору Гази і звітує: б'є по локаціях терористів ХАМАСу. Однак на тісній смузі, витягнутій вздовж моря, проживають більше двох мільйонів людей, чверть з них - діти. А тому вони також страждають.

Знищений бойовиками ХАМАСу будинок в Ізраїлі / Фото: Associated Press

Ізраїль досі категорично відкидає ймовірність, що саме його ракета поцілила по шпиталю Аль-Ахлі, спричинивши величезну кількість жертв і бурхливе обурення по всьому світу. Відповідальність поклали на бойовиків "Ісламського джихаду". Сполучені Штати теж підтвердили цю версію.

Десятки команд західних розслідувачів звіряють усі наявні відео, аби підтвердити або спростувати це. Сьогодні - ще французький чиновник заявив: ракета летіла не з Ізраїлю.

Тим часом пропалестинські акції тривають у Берліні, у Римі, у Лондоні. Там звучать відверто антисемітські лозунги. Через це втручається поліція. Проте араби заявляють про утиски.

Що каже Захід про ситуацію

Західні лідери говорять, що те, що зараз відбувається в Газі не повинно стати ширшим конфліктом, перетворитися на релігійну війну і зіткнення цивілізацій.

Запрошений на мирний форум Махмуд Аббас великого впливу на Сектор Гази не має - дві частини палестинських територій відокремлені і територіально, і політично.

Аббас керує західним берегом річки Йордан, палестинці Сектору Гази - обрали ХАМАС. В політичній програмі якого досі відсутня згадка про державу Ізраїль. Виграти для ХАМАСУ означає - знищити Ізраїль як державу.

Єгипет заздалегідь нагадує: виселення людей з Сектору Гази на його територію - неприйнятний сценарій. Біженців звідти він теж не пропускає.

Європейські лідери запевняють арабських в одному: вони все ще пам'ятають про кінцеву мету залагодження конфлікту на Близькому Сході - створення двох держав для двох народів. А поки цього не сталося - закликатимуть Ізраїль не чинити військових злочинів. Присутній на саміті генсек ООН закликав сторони до гуманітарного перемир'я.

Ізраїль у відповідь лише висловив жаль через те, що учасники саміту так і не спромоглися спільно засудити терор, який поставив під загрозу регіон і весь світ.

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Нагадаємо, Ізраїль ліквідував ще одного командира ХАМАСу.

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